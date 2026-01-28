Choca y vuelca en el periférico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 enero 2026
    Choca y vuelca en el periférico de Saltillo
    El accidente detuvo la circulación del periférico.
    Choca y vuelca en el periférico de Saltillo

Conductor pusó en peligro la vida de una niña que iba de acompañante, en el choque con volcadura

Un joven puso en riesgo la vida de una niña que lo acompañaba a bordo de un vehículo, luego de chocar y volcar en pleno paso deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia Valle Dorado.

El conductor, identificado como Jorge Espinosa Saucedo, presentó una herida leve en el antebrazo derecho, mientras que la menor sufrió una crisis de histeria. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde, cuando el conductor circulaba de poniente a oriente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa y, al tomar la curva que conecta hacia el norte del mismo periférico con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, se impactó contra una banqueta divisoria.

TE PUEDE INTERESAR: Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo

Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control del vehículo, el cual volcó y dio varias volteretas. Tras el accidente, el automóvil golpeó a otro vehículo en movimiento, un Nissan March, al que le ocasionó severos daños materiales en la parte frontal izquierda. La situación fue reportada por varios automovilistas al sistema de emergencias 911.

Debido a que Jorge Espinosa Saucedo y la menor no presentaron lesiones de gravedad, no fue necesario su traslado a un hospital. El fuerte percance afectó la circulación sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, ya que el puente fue cerrado por oficiales de Tránsito Municipal. Mientras tanto, el periférico con dirección de poniente hacia el norte registró circulación lenta.

Al no existir un acuerdo de reparación entre ambos conductores, las autoridades municipales procedieron al aseguramiento de los vehículos. Las unidades quedaron como garantía ante la agencia del Ministerio Público, donde el presunto responsable deberá responder por los daños materiales, los cuales aún no han sido cuantificados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?