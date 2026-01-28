Choca y vuelca en el periférico de Saltillo

Un joven puso en riesgo la vida de una niña que lo acompañaba a bordo de un vehículo, luego de chocar y volcar en pleno paso deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia Valle Dorado.

El conductor, identificado como Jorge Espinosa Saucedo, presentó una herida leve en el antebrazo derecho, mientras que la menor sufrió una crisis de histeria. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde, cuando el conductor circulaba de poniente a oriente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa y, al tomar la curva que conecta hacia el norte del mismo periférico con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, se impactó contra una banqueta divisoria.

Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control del vehículo, el cual volcó y dio varias volteretas. Tras el accidente, el automóvil golpeó a otro vehículo en movimiento, un Nissan March, al que le ocasionó severos daños materiales en la parte frontal izquierda. La situación fue reportada por varios automovilistas al sistema de emergencias 911.

Debido a que Jorge Espinosa Saucedo y la menor no presentaron lesiones de gravedad, no fue necesario su traslado a un hospital. El fuerte percance afectó la circulación sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, ya que el puente fue cerrado por oficiales de Tránsito Municipal. Mientras tanto, el periférico con dirección de poniente hacia el norte registró circulación lenta.

Al no existir un acuerdo de reparación entre ambos conductores, las autoridades municipales procedieron al aseguramiento de los vehículos. Las unidades quedaron como garantía ante la agencia del Ministerio Público, donde el presunto responsable deberá responder por los daños materiales, los cuales aún no han sido cuantificados.