Vuelca familia que se dirigía a cortar leña en la carretera Múzquiz–Boquillas; varios lesionados

Sabinas
/ 25 enero 2026
    Vuelca familia que se dirigía a cortar leña en la carretera Múzquiz–Boquillas; varios lesionados
    La camioneta terminó volcada a un costado de la carretera Múzquiz–Boquillas tras perder el control el conductor. FOTO: REDES SOCIALES

El accidente se registró en una zona considerada peligrosa, donde el pavimento húmedo habría influido en la volcadura del vehículo familiar

MÚZQUIZ, COAH.- Una salida familiar terminó en un aparatoso accidente vial la mañana de ayer sábado sobre la carretera Múzquiz–Boquillas, donde una camioneta volcó luego de que el conductor perdiera el control del volante, dejando como saldo a cinco integrantes de una misma familia con diversas lesiones.

El percance se registró a la altura del kilómetro 55 de dicha vía federal, en el tramo conocido como la cuesta de La Rosita, una zona considerada de riesgo por sus condiciones y el tipo de tránsito rural que concentra. De acuerdo con la información disponible, la familia se dirigía a cortar leña cuando ocurrió el siniestro.

La unidad involucrada, una camioneta GMC, salió del camino y terminó volcada a un costado de la carretera. Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, arribando al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Múzquiz, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes.

Entre los lesionados se encuentra una mujer adulta identificada como Aidée Yakelin ¨N¨, de 33 años de edad, quien presentó múltiples golpes y una probable fractura en la pierna derecha. Asimismo, una adolescente identificada como Camila Lorena ¨N¨, de 16 años, resultó politraumatizada, con posible lesión craneoencefálica, por lo que ambas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Villa de Palaú, donde ingresaron para valoración médica.

Dos menores más, Tadeo Alexander ¨N¨, de 12 años, y Aida Yakelin ¨N¨, de 10 años, presentaron lesiones leves, contusiones y crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital, mientras que el conductor, José Antonio ¨N¨, de 57 años, resultó estable tras el accidente.

De manera preliminar, se indicó que el pavimento húmedo habría influido en la pérdida de control del vehículo, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del accidente.

Elementos de corporaciones de seguridad y auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y prevenir otros percances, además de resguardar a los menores debido a las condiciones climáticas registradas en la región.

El estado de salud de los lesionados fue reportado como estable, aunque permanecerán bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del impacto.

(Con información de medios locales)

