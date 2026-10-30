Chocan camión de la ruta 5B y dos autos; reportan cuatro lesionados en Saltillo

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    Chocan camión de la ruta 5B y dos autos; reportan cuatro lesionados en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal cerraron temporalmente ambos carriles para retirar los vehículos y facilitar las maniobras de atención. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el fraccionamiento San Patricio, cuando la unidad urbana descendía pasajeros; tres usuarios y un automovilista requirieron valoración médica

Cuatro personas lesionadas y daños materiales fue el saldo de un accidente en el que participaron un camión de transporte público y dos automóviles, la mañana de este viernes en el bulevar Moctezuma, donde la circulación tuvo que ser suspendida al norte de Saltillo.

El percance ocurrió cerca de las 09:00 horas, antes del cruce con la calle Paseo del Mar, en el fraccionamiento San Patricio, cuando la unidad 138 de la ruta 5B, conducida por Omar ¨N¨, de 31 años, se encontraba bajando pasajeros.

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$!Cuatro personas resultaron lesionadas durante el accidente registrado en el bulevar Moctezuma.
Cuatro personas resultaron lesionadas durante el accidente registrado en el bulevar Moctezuma. ULISES MARTÍNEZ

En ese momento, un Toyota Corolla, que circulaba en dirección a Eulalio Gutiérrez, se impactó contra la parte posterior del camión y quedó incrustado debajo de la unidad. Eliseo ¨N¨, de 26 años, conductor del automóvil, manifestó que la luz del sol le impidió observar el vehículo detenido.

Posteriormente, un Volkswagen Jetta, manejado por Luis ¨N¨, de 54 años, se vio involucrado en el accidente al no alcanzar a esquivar los vehículos que se encontraban sobre la vialidad.

$!El Toyota Corolla quedó incrustado debajo de la parte posterior del camión de la ruta 5B tras el impacto.
El Toyota Corolla quedó incrustado debajo de la parte posterior del camión de la ruta 5B tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Como resultado del choque, tres pasajeros del transporte urbano y el conductor del Corolla presentaron diversas lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles atención y realizar una valoración, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

Debido a las condiciones en que quedaron las unidades, ambos carriles del bulevar fueron cerrados temporalmente. Elementos de Tránsito Municipal desviaron la circulación hacia calles aledañas mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

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