Chocan camión de la ruta 5B y dos autos; reportan cuatro lesionados en Saltillo

Cuatro personas lesionadas y daños materiales fue el saldo de un accidente en el que participaron un camión de transporte público y dos automóviles, la mañana de este viernes en el bulevar Moctezuma, donde la circulación tuvo que ser suspendida al norte de Saltillo. El percance ocurrió cerca de las 09:00 horas, antes del cruce con la calle Paseo del Mar, en el fraccionamiento San Patricio, cuando la unidad 138 de la ruta 5B, conducida por Omar ¨N¨, de 31 años, se encontraba bajando pasajeros.

En ese momento, un Toyota Corolla, que circulaba en dirección a Eulalio Gutiérrez, se impactó contra la parte posterior del camión y quedó incrustado debajo de la unidad. Eliseo ¨N¨, de 26 años, conductor del automóvil, manifestó que la luz del sol le impidió observar el vehículo detenido. Posteriormente, un Volkswagen Jetta, manejado por Luis ¨N¨, de 54 años, se vio involucrado en el accidente al no alcanzar a esquivar los vehículos que se encontraban sobre la vialidad.