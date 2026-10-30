Muere hombre al desplomarse una estructura cuando intentaba entrar a su domicilio en Saltillo

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    Muere hombre al desplomarse una estructura cuando intentaba entrar a su domicilio en Saltillo
    Seferino ¨N¨, de 52 años, fue localizado en la parte posterior de su domicilio, en el cruce de Manuel Moreno y Unión. ULISES MARTÍNEZ

Seferino ¨N¨ fue encontrado por una vecina durante la madrugada; Bomberos apoyaron en la extracción del cuerpo debido a las condiciones del terreno y lo estrecho del acceso

Seferino ¨N, de 52 años, fue localizado sin vida la mañana de este viernes en la parte posterior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Manuel Moreno y Unión, en la Zona Centro de Saltillo. Presuntamente, cayó cuando intentaba ingresar por la parte trasera del inmueble y una estructura se desplomó sobre él.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría intentado entrar a su vivienda desde la noche del jueves. Cerca de las 23:00 horas fue visto por una mujer identificada como Griselda ¨¨N¨, quien señaló que Seferino se encontraba tocando la puerta del patio y posteriormente se retiró a descansar.

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Fue alrededor de las 05:00 horas de este viernes cuando Griselda salió de su domicilio para acompañar a su hijo al trabajo. En ese momento observó que una lámpara se encontraba tirada en la parte posterior de la propiedad, por lo que decidió acercarse para revisar qué había ocurrido.

Al aproximarse, encontró al hombre tendido en un terreno elevado, detrás de la vivienda, por lo que dio aviso a sus familiares y posteriormente solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

$!Una luminaria y parte de una estructura colapsaron durante el intento del hombre por ingresar a la propiedad.
Una luminaria y parte de una estructura colapsaron durante el intento del hombre por ingresar a la propiedad. ULISES MARTÍNEZ

Las primeras indagatorias establecen que Seferino habría intentado ingresar por ese punto, para lo cual trepó una cerca y posteriormente una barda.

Durante la maniobra se sostuvo de una luminaria que terminó por quebrarse y, al intentar sujetarse de la pared para evitar caer, esta cedió y se desplomó junto con él.

A simple vista, el hombre presentaba heridas en la mano derecha y en la ceja del mismo lado. Al momento de ser localizado, llevaba puesta una sudadera negra, pantalón de mezclilla gris, cinturón café y calcetines blancos.

$!La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Sandra Aracely ¨N¨, de 52 años, pareja del fallecido, declaró que Seferino había salido a vender papas afuera de la Clínica 73. Señaló que discutieron por teléfono desde las 18:00 horas y mantuvieron comunicación por mensajes hasta las 00:13 horas. Después, regresó al domicilio y se fue a dormir.

Por su parte, Yanet Francisca ¨N¨, de 23 años, hija de Sandra, indicó que cerca de las 23:00 horas escuchó a Seferino tocar la puerta, pero no le abrió porque estaba sola y él acostumbraba llegar en estado de ebriedad. Mencionó que frecuentemente ingresaba brincándose la barda del patio.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Semefo, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

También se solicitó el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos para extraer el cuerpo del lugar donde se encontraba, debido a que el terreno estaba resbaladizo y el acceso era demasiado estrecho.

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