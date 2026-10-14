Chocan motocicletas y dejan a tres lesionados en Saltillo

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    Chocan motocicletas y dejan a tres lesionados en Saltillo
    Las autoridades investigan el accidente, ocurrido presuntamente después de que uno de los conductores no respetara una señal de alto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez; entre los afectados están una adolescente y su tío

Un aparatoso choque entre motocicletas dejó como saldo a tres personas lesionadas la noche de este martes, en las inmediaciones de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Joaquín Arias y José María González, donde acudió una ambulancia de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

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Entre los lesionados se encontraban Kevin Francisco Trejo Alvarado, de 25 años, y su sobrina Kenia Liliana “N”, de 15 años. También fue atendido un joven de 18 años, quien aseguró presentar una fractura en el pie derecho.

$!Una adolescente de 15 años y su tío, de 25, sufrieron diversas lesiones durante el percance.
Una adolescente de 15 años y su tío, de 25, sufrieron diversas lesiones durante el percance. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Este último fue trasladado al Hospital General, donde solicitó permanecer internado y quedó en calidad de asegurado, al ser señalado como probable responsable del accidente.

El joven tripulaba una motocicleta Yamaha de color rojo y circulaba de sur a norte por la calle José María González.

$!El conductor de una motocicleta Yamaha roja fue trasladado al Hospital General y quedó bajo custodia.
El conductor de una motocicleta Yamaha roja fue trasladado al Hospital General y quedó bajo custodia. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Presuntamente, no respetó una señal de alto y chocó contra otra motocicleta que circulaba por la calle Joaquín Arias, en dirección al poniente.

La menor y su tío resultaron con múltiples lesiones, mientras que el joven de 18 años sufrió las heridas de mayor consideración, según los primeros reportes.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Joaquín Arias y José María González para atender a los involucrados.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Joaquín Arias y José María González para atender a los involucrados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la motocicleta Yamaha solicitó ser trasladado al centro médico, donde permaneció bajo custodia de las autoridades. Por estos hechos, se integrará una carpeta de investigación por los posibles delitos de daños y lesiones culposas.

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