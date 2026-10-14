Chocan motocicletas y dejan a tres lesionados en Saltillo

Un aparatoso choque entre motocicletas dejó como saldo a tres personas lesionadas la noche de este martes, en las inmediaciones de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Saltillo. El accidente ocurrió en el cruce de las calles Joaquín Arias y José María González, donde acudió una ambulancia de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

Entre los lesionados se encontraban Kevin Francisco Trejo Alvarado, de 25 años, y su sobrina Kenia Liliana “N”, de 15 años. También fue atendido un joven de 18 años, quien aseguró presentar una fractura en el pie derecho.

Este último fue trasladado al Hospital General, donde solicitó permanecer internado y quedó en calidad de asegurado, al ser señalado como probable responsable del accidente. El joven tripulaba una motocicleta Yamaha de color rojo y circulaba de sur a norte por la calle José María González.

Presuntamente, no respetó una señal de alto y chocó contra otra motocicleta que circulaba por la calle Joaquín Arias, en dirección al poniente. La menor y su tío resultaron con múltiples lesiones, mientras que el joven de 18 años sufrió las heridas de mayor consideración, según los primeros reportes.