Vuelca tolva cargada de acero y madera al dar vuelta en Saltillo
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Trabajadores de la empresa Xzapa acudieron para recoger los materiales esparcidos sobre la calle Pedro Valdés García, mientras policías municipales tomaron conocimiento del incidente
Un camión de carga de la empresa Xzapa sufrió un accidente luego de que la tolva en la que transportaba placas de acero y madera se desprendiera de la unidad mientras circulaba por calles de la colonia Lourdes, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro Valdés García, cuando el conductor realizó una vuelta después de transitar por el bulevar Antonio Cárdenas, con dirección a una tarimera donde entregaría la mercancía.
De acuerdo con los datos del incidente, la estructura no soportó el peso de la carga y terminó desprendiéndose del camión durante la maniobra.
Tras el desprendimiento, la tolva quedó volcada sobre el pavimento, mientras que las placas de acero y la madera quedaron esparcidas sobre la vialidad.
Trabajadores de la empresa acudieron al lugar para apoyar en las labores de recolección de la mercancía y levantar los materiales que quedaron sobre la calle.
Elementos de la Policía Municipal también llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. No se informó sobre personas lesionadas en el incidente.