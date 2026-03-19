Chocan motociclistas contra camioneta en Saltillo; transitaban por la ciclovía

Dos trabajadores de la albañilería resultaron lesionados al chocar la moto en la que viajaban contra una camioneta en movimiento, en Saltillo.

Una ambulancia de la Cruz Roja acudió a valorar a Luis Alberto ¨N¨ y a Jesús Ezequiel ¨N¨, ambos de 28 años de edad. Al primero de ellos lo llevaron al Hospital General, al presentar una herida en pierna derecha. El acompañante quedó en el lugar del accidente, que se dio en el cruce de avenida Juan Navarro y prolongación Otilio González, en la colonia Fundadores.

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