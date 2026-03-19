Chocan motociclistas contra camioneta en Saltillo; transitaban por la ciclovía
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Los albañiles lesionados fueron señalados como probables responsables del accidente y deberán responder por los daños ocasionados
Dos trabajadores de la albañilería resultaron lesionados al chocar la moto en la que viajaban contra una camioneta en movimiento, en Saltillo.
Una ambulancia de la Cruz Roja acudió a valorar a Luis Alberto ¨N¨ y a Jesús Ezequiel ¨N¨, ambos de 28 años de edad. Al primero de ellos lo llevaron al Hospital General, al presentar una herida en pierna derecha. El acompañante quedó en el lugar del accidente, que se dio en el cruce de avenida Juan Navarro y prolongación Otilio González, en la colonia Fundadores.
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Los afectados venían en una motocicleta marca Italika de oriente a poniente por Otilio González. Venían sobre la ciclovía y en el cruce de avenida Juan Navarro continuaron su marcha y fueron a pegar en el costado izquierdo de una camioneta marca Chevrolet Silverado.
Los lesionados fueron señalados como los probables responsables del accidente y ellos tendrán que responder por sus heridas, así como los daños al espejo de la pick up.