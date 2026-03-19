Chocan motociclistas contra camioneta en Saltillo; transitaban por la ciclovía

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Chocan motociclistas contra camioneta en Saltillo; transitaban por la ciclovía
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los jóvenes de 28 años en el lugar del accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los albañiles lesionados fueron señalados como probables responsables del accidente y deberán responder por los daños ocasionados

Dos trabajadores de la albañilería resultaron lesionados al chocar la moto en la que viajaban contra una camioneta en movimiento, en Saltillo.

Una ambulancia de la Cruz Roja acudió a valorar a Luis Alberto ¨N¨ y a Jesús Ezequiel ¨N¨, ambos de 28 años de edad. Al primero de ellos lo llevaron al Hospital General, al presentar una herida en pierna derecha. El acompañante quedó en el lugar del accidente, que se dio en el cruce de avenida Juan Navarro y prolongación Otilio González, en la colonia Fundadores.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca adulta mayor tras presunta falla mecánica en Saltillo

$!La motocicleta impactó el costado izquierdo de una camioneta Chevrolet Silverado que circulaba por la zona.
La motocicleta impactó el costado izquierdo de una camioneta Chevrolet Silverado que circulaba por la zona. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los afectados venían en una motocicleta marca Italika de oriente a poniente por Otilio González. Venían sobre la ciclovía y en el cruce de avenida Juan Navarro continuaron su marcha y fueron a pegar en el costado izquierdo de una camioneta marca Chevrolet Silverado.

$!Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital General por una herida en la pierna derecha.
Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital General por una herida en la pierna derecha. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los lesionados fueron señalados como los probables responsables del accidente y ellos tendrán que responder por sus heridas, así como los daños al espejo de la pick up.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado por Coahuila, Jericó Abramo, es el principal impulsor de poner reglas claras en hospitales privados y en seguros médicos.

Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados
El gobernador Manolo Jiménez afirma que Coahuila es referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales.

Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez
Al menos 41 inmuebles quedaron marcados por la violencia y el abandono, tras la masacre de Allende, Coahuila.

Buscan fuera del País a implicado en la masacre de Allende
Antonio Attolini sospecha que ataques a uno de sus familiares podrían estar relacionados con la acividad política que desempeña como diputado.

Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política
El mandatario señaló que es fundamental que las figuras políticas mantengan un discurso enfocado en. las necesidades nacionales.

Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional
Están acusados por delitos equivalentes en México a asociación delictuosa y contra la salud.

Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila
El cuerpo de una mujer, quien aparentemente se quitó la vida, fue localizado en un terreno baldío en la colonia Vista Hermosa de Saltillo.

Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión
A través del Ayuntamiento de Saltillo, se invita a la población a repotar aquellas vialidades que se encuentren en deterioro.

Reparan calles en la colonia Zaragoza y otros sectores de Saltillo