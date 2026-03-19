Vuelca adulta mayor tras presunta falla mecánica en Saltillo
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La conductora fue trasladada a una clínica tras presentar presión alta derivada de su condición de hipertensión
Una adulta mayor vivió momentos de susto al volcar el auto que manejaba en pleno cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Valdez Sánchez, en. Saltillo.
La afectada, Graciela ¨N¨, de 68 años de edad, fue valorada por paramédicos de Secretaría de Salud. Al presentar presión alta debido a la hipertensión que padece, fue llevada a una clínica.
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La mujer conducía un vehículo Nissan Tsuru en el sentido de sur a norte sobre Colosio. Al dar la vuelta al costado izquierdo para tomar al poniente por Jesús Valdez Sánchez, su auto sufrió una falla. Se descontroló y con el neumático izquierdo delantero fue a chocar una base de concreto que sostiene un semáforo.
Posteriormente, el vehículo volcó y como evidencia quedó el rin del neumático completamente dañado. El auto fue asegurado por Tránsito Municipal y llevado a un corralón municipal, por los daños mínimos que causó a la base.
La afectada fue llevada al Hospital General para descartarle heridas mayores.