Vuelca adulta mayor tras presunta falla mecánica en Saltillo

Una adulta mayor vivió momentos de susto al volcar el auto que manejaba en pleno cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Valdez Sánchez, en. Saltillo.

La afectada, Graciela ¨N¨, de 68 años de edad, fue valorada por paramédicos de Secretaría de Salud. Al presentar presión alta debido a la hipertensión que padece, fue llevada a una clínica.

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