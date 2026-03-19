Vuelca adulta mayor tras presunta falla mecánica en Saltillo

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Vuelca adulta mayor tras presunta falla mecánica en Saltillo
    El automóvil resultó con daños considerables, destacando el rin delantero completamente destruido tras el impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La conductora fue trasladada a una clínica tras presentar presión alta derivada de su condición de hipertensión

Una adulta mayor vivió momentos de susto al volcar el auto que manejaba en pleno cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Valdez Sánchez, en. Saltillo.

La afectada, Graciela ¨N¨, de 68 años de edad, fue valorada por paramédicos de Secretaría de Salud. Al presentar presión alta debido a la hipertensión que padece, fue llevada a una clínica.

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$!El percance se registró cuando la conductora intentaba incorporarse hacia el poniente sobre Jesús Valdez Sánchez.
El percance se registró cuando la conductora intentaba incorporarse hacia el poniente sobre Jesús Valdez Sánchez. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La mujer conducía un vehículo Nissan Tsuru en el sentido de sur a norte sobre Colosio. Al dar la vuelta al costado izquierdo para tomar al poniente por Jesús Valdez Sánchez, su auto sufrió una falla. Se descontroló y con el neumático izquierdo delantero fue a chocar una base de concreto que sostiene un semáforo.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención a la conductora, quien presentó presión alta tras el accidente.
Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención a la conductora, quien presentó presión alta tras el accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Posteriormente, el vehículo volcó y como evidencia quedó el rin del neumático completamente dañado. El auto fue asegurado por Tránsito Municipal y llevado a un corralón municipal, por los daños mínimos que causó a la base.

La afectada fue llevada al Hospital General para descartarle heridas mayores.

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