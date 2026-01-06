Chofer de la ruta Express celebra el Día de Reyes con juguetes y alegría para los niños de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Chofer de la ruta Express celebra el Día de Reyes con juguetes y alegría para los niños de Ramos Arizpe
    Irving Jerónimo, chofer de la Ruta Express en Ramos Arizpe, adornó su unidad y recorrió colonias como Urbivilla y Santa Luz para llevar juguetes y alegría a niñas y niños durante el Día de Reyes. FOTO: ARCHIVO

Irving Jerónimo cumple cuatro años transformando su unidad de transporte en un espacio de sonrisas y regalos

Este 6 de enero, Irving Jerónimo, chofer de la Ruta Express en Ramos Arizpe, cambió su jornada habitual para llevar alegría a los sectores más vulnerables. Con su unidad adornada con pelotas y motivos festivos, visitó las colonias Urbivilla y Santa Luz para repartir sonrisas.

El conductor, originario de Guerrero, cumple cuatro años realizando esta labor social durante el Día de Reyes. Su objetivo principal es compartir con los pequeños un detalle especial, asegurando que su mayor satisfacción es ver a los niños contentos y felices.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Irving, el chofer que regala balones y trozos de su alma de niño

“Ahorita tengo evento a las 2:00 de la tarde en la colonia Urbivilla y a las 5:00 de la tarde en la colonia Santa Luz. Show de payasos, piñatas y es igual llevar el camión”, explicó Jerónimo sobre las actividades programadas para este año. Sobre el origen de los recursos para esta iniciativa, Irving detalló que inicialmente los costeaba él mismo. Sin embargo, actualmente cuenta con el respaldo de autoridades municipales para ampliar el alcance de sus eventos y beneficiar a más familias.

“Primero lo hacía yo de mi dinero. Ahorita me están apoyando ahí por parte del municipio de Ramos, parte del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, y el secretario de desarrollo social, José Humberto García Certuche”, señaló el entrevistado. La motivación de Irving proviene de su profunda fe religiosa y del agradecimiento que siente por las oportunidades encontradas en Coahuila.

El chofer relató que, al llegar hace cinco años al estado, pidió protección y empleo a San Judas Tadeo. “Soy devoto de San Juditas. Yo le pido que me bendiga para que me mantenga con trabajo para poder compartir lo que él me da. Es como regresar un poquito a los demás lo que le llega a uno”, expresó con gratitud.

Ver el impacto positivo en los menores es lo que impulsa a Jerónimo a continuar cada año. Para él, un pequeño juguete puede marcar la diferencia en la vida de un niño que, por diversas circunstancias, no recibe nada en estas fechas.

“No es malo hacer un detallito a los niños porque no todos los papás tenemos el recurso para poder hacer llegar un detalle a los niños, y hay niños que pues no reciben nada en este día”, concluyó.

Temas


Altruismo
Día De Reyes
Reyes Magos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

