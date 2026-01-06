$!Chofer de la ruta Express celebra el Día de Reyes con juguetes y alegría para los niños de Ramos Arizpe

Este 6 de enero, Irving Jerónimo, chofer de la Ruta Express en Ramos Arizpe, cambió su jornada habitual para llevar alegría a los sectores más vulnerables. Con su unidad adornada con pelotas y motivos festivos, visitó las colonias Urbivilla y Santa Luz para repartir sonrisas. El conductor, originario de Guerrero, cumple cuatro años realizando esta labor social durante el Día de Reyes. Su objetivo principal es compartir con los pequeños un detalle especial, asegurando que su mayor satisfacción es ver a los niños contentos y felices. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Irving, el chofer que regala balones y trozos de su alma de niño

“Ahorita tengo evento a las 2:00 de la tarde en la colonia Urbivilla y a las 5:00 de la tarde en la colonia Santa Luz. Show de payasos, piñatas y es igual llevar el camión”, explicó Jerónimo sobre las actividades programadas para este año. Sobre el origen de los recursos para esta iniciativa, Irving detalló que inicialmente los costeaba él mismo. Sin embargo, actualmente cuenta con el respaldo de autoridades municipales para ampliar el alcance de sus eventos y beneficiar a más familias. “Primero lo hacía yo de mi dinero. Ahorita me están apoyando ahí por parte del municipio de Ramos, parte del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, y el secretario de desarrollo social, José Humberto García Certuche”, señaló el entrevistado. La motivación de Irving proviene de su profunda fe religiosa y del agradecimiento que siente por las oportunidades encontradas en Coahuila.