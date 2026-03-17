Chofer pierde la vida desmembrado tras volcadura, en Libramiento norponiente

Con el nombre de Juan Enrique N. fue como identificaron al chofer de un vagón que murió desmembrado en un accidente automovilístico que se registró en el libramiento norponiente.

La víctima contaba con la edad de 38 años y residía en Ramos Arizpe, Coahuila. Conducía un vagón de la línea Dodge ProMaster, en color blanco, que venía en circulación de poniente a oriente, rumbo a Ramos Arizpe.

El vehículo considerado como responsable es un camión marca Dodge RAM, de doble cabina, que traía logos de una compañía Franklin Hodge. De acuerdo con las primeras investigaciones por parte de la Guardia Nacional (GN), el conductor del camión RAM de 3.5 toneladas venía por carril contrario, de oriente a poniente.

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Intentó rebasar en una zona donde está prohibido y, durante la maniobra, impactó de manera lateral a la camioneta RAM ProMaster, lanzándola contra las vallas metálicas ubicadas a las orillas del kilómetro 33 del mismo libramiento. Posteriormente, el vagón volcó sobre la vía, donde el cuerpo del conductor se desmembró de sus extremidades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y confirmaron que el conductor de la unidad impactada ya no contaba con signos vitales. El camión quedó a 200 metros del vagón, donde el responsable no fue localizado tras huir del lugar.

La carretera fue cerrada a la circulación en ambos sentidos para que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias. Se tomaron imágenes del cuerpo y de los vehículos accidentados para deslindar responsabilidades