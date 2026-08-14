Choque arranca tubos de protección y daña dos autos en el Centro de Saltillo

Daños en dos vehículos y en los tubos de protección ubicados en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Miguel Ramos Arizpe, en la Zona Centro de Saltillo, fueron el saldo de un accidente registrado este viernes.

El percance ocurrió cuando Arturo Suárez, de 68 años, circulaba hacia Cristóbal Colón por Obregón, a bordo de un Mercury Grand Marquis.