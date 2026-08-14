Choque arranca tubos de protección y daña dos autos en el Centro de Saltillo

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    Choque arranca tubos de protección y daña dos autos en el Centro de Saltillo
    El impacto arrancó desde su base los tubos de protección instalados sobre la banqueta. ULISES MARTÍNEZ

Los dos conductores aseguraron contar con luz verde en el cruce de Álvaro Obregón y Miguel Ramos Arizpe, por lo que ninguno aceptó la responsabilidad

Daños en dos vehículos y en los tubos de protección ubicados en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Miguel Ramos Arizpe, en la Zona Centro de Saltillo, fueron el saldo de un accidente registrado este viernes.

El percance ocurrió cuando Arturo Suárez, de 68 años, circulaba hacia Cristóbal Colón por Obregón, a bordo de un Mercury Grand Marquis.

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Al llegar al cruce, el vehículo fue impactado en uno de sus costados por un Chevrolet Aveo que se desplazaba hacia Xicoténcatl por Ramos Arizpe. La unidad era conducida por Brayan Nuncio, de 22 años.

$!El Chevrolet Aveo terminó con daños considerables en la parte frontal.
El Chevrolet Aveo terminó con daños considerables en la parte frontal. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, ambos automovilistas argumentaron que tenían la luz verde del semáforo, por lo que ninguno aceptó responsabilidad por el accidente.

$!El Mercury Grand Marquis presentó daños en uno de sus costados tras el percance.
El Mercury Grand Marquis presentó daños en uno de sus costados tras el percance. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos. Se esperaba la llegada de las aseguradoras para tratar de alcanzar un convenio por los daños ocasionados.El Chevrolet Aveo terminó con daños considerables en la parte frontal.

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