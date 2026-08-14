Detectan en auditoría del IMARC a maestro sin título ni cédula; lo suspenden de sus funciones

Durante una auditoría de rutina aplicada al Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), en Ramos Arizpe, autoridades escolares detectaron que un docente no cumplía con los requisitos legales para ejercer, al carecer de título y cédula profesional. El director del plantel, Omar Torres Vázquez, dio a conocer que la irregularidad se identificó tras iniciar la revisión de expedientes del personal docente. Como consecuencia, se procedió a suspender de sus labores al maestro involucrado.

“Lo que nos observan es que los maestros cumplan con los requisitos. Detectamos algunos compañeros que no cumplen; lo que nosotros hacemos en este caso, pues obviamente, es suspenderlos”, explicó Torres Vázquez. El docente fue identificado como Raúl Barrios Fuentes, quien impartía matemáticas durante el turno matutino y actividades deportivas por las tardes.

Sobre la situación académica del maestro, el director señaló que el trámite de titulación se encontraba pendiente desde su egreso de la carrera. “Él metió su trámite de título y por alguna razón no pudo llegar. Por eso nos vemos obligados a suspenderle”, agregó. Para evitar afectaciones al alumnado al inicio del ciclo escolar, la institución ya se encuentra en proceso de selección para contratar a un sustituto temporal.

“Nosotros ya estamos tratando de conseguir una persona. De hecho, ya he entrevistado a varias personas para poder ocupar el que nos cubra las horas”, precisó Torres Vázquez. Finalmente, el director del IMARC aclaró que el docente podrá reincorporarse a sus actividades académicas una vez que logre regularizar su situación y presentar la documentación oficial requerida.