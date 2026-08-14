Detectan en auditoría del IMARC a maestro sin título ni cédula; lo suspenden de sus funciones

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Saltillo
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    Detectan en auditoría del IMARC a maestro sin título ni cédula; lo suspenden de sus funciones
    El IMARC inició la búsqueda de un sustituto temporal para cubrir las horas que impartía el maestro suspendido. MANUEL RODRÍGUEZ

El director del plantel confirmó la separación del docente que impartía matemáticas y actividades deportivas tras la revisión de expedientes del personal

Durante una auditoría de rutina aplicada al Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), en Ramos Arizpe, autoridades escolares detectaron que un docente no cumplía con los requisitos legales para ejercer, al carecer de título y cédula profesional.

El director del plantel, Omar Torres Vázquez, dio a conocer que la irregularidad se identificó tras iniciar la revisión de expedientes del personal docente. Como consecuencia, se procedió a suspender de sus labores al maestro involucrado.

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“Lo que nos observan es que los maestros cumplan con los requisitos. Detectamos algunos compañeros que no cumplen; lo que nosotros hacemos en este caso, pues obviamente, es suspenderlos”, explicó Torres Vázquez.

El docente fue identificado como Raúl Barrios Fuentes, quien impartía matemáticas durante el turno matutino y actividades deportivas por las tardes.

$!Omar Torres Vázquez señaló que el docente podrá reincorporarse una vez que presente la documentación requerida.
Omar Torres Vázquez señaló que el docente podrá reincorporarse una vez que presente la documentación requerida. MANUEL RODRÍGUEZ

Sobre la situación académica del maestro, el director señaló que el trámite de titulación se encontraba pendiente desde su egreso de la carrera. “Él metió su trámite de título y por alguna razón no pudo llegar. Por eso nos vemos obligados a suspenderle”, agregó.

Para evitar afectaciones al alumnado al inicio del ciclo escolar, la institución ya se encuentra en proceso de selección para contratar a un sustituto temporal.

$!La revisión de expedientes del personal permitió detectar que un docente carecía de título y cédula profesional.
La revisión de expedientes del personal permitió detectar que un docente carecía de título y cédula profesional. MANUEL RODRÍGUEZ

“Nosotros ya estamos tratando de conseguir una persona. De hecho, ya he entrevistado a varias personas para poder ocupar el que nos cubra las horas”, precisó Torres Vázquez.

Finalmente, el director del IMARC aclaró que el docente podrá reincorporarse a sus actividades académicas una vez que logre regularizar su situación y presentar la documentación oficial requerida.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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