CHOQUE CAUSA CAOS EN VALLE DORADO.

Un caos vial fue lo que generó un choque múltiple que ocurrió la noche de este jueves bajo los puentes vehiculares de la colonia Valle Dorado.

A pesar que el percance estuvo tan aparatoso no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales sin cuantificar.

Como probable responsable se señaló a un Ford Fusion color blanco que venía rumbo al sur sobre bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Justo al llegar al paso interior que une al periférico Luis Echeverría fue a pegar contra una camioneta Renault Kanoo.

Tras ese impacto la camioneta dio un medio giro y pegó a un Nissan Tsuru que iba en movimiento.

El percance generó enormes filas de tráfico vehicular y se requirió a las autoridades de tránsito municipal para controlar la situación.

Al no existir acuerdo de reparaciones las autoridades procedieron con el aseguramiento de los coches y su traslado a un corralón.