AHMSA: una burla que debería ser castigada

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La falsedad en las ofertas de José Arturo Domínguez Arteaga ha quedado en evidencia. Lo importante ahora será garantizar que un episodio así no se repita nunca más

Como era previsible, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, dio a conocer ayer, de manera oficial, que ninguno de los postores precalificados depositó la garantía de seriedad de poco más de 56 millones de dólares, indispensable para continuar el procedimiento de liquidación de Altos Hornos de México.

Con ello se confirmó lo que cualquier observador pudo distinguir desde hace semanas: que el procedimiento desarrollado antes, durante y después del 25 de septiembre pasado, cuando tuvo lugar la audiencia de subasta en el proceso de concurso mercantil al cual se encuentra sujeta AHMSA, ha sido todo menos un ejemplo de seriedad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ahmsa-se-ha-decidido-ya-su-futuro-inmediato-JF24123219

Además de declarar desierta la subasta, la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó dar vista con el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en uso de sus atribuciones, la representación social indague y determine si en este caso se incurrió en alguna conducta ilícita.

La notificación a la FGR tiene como propósito, sobre todo, que se determine si la conducta del único “postor” de la subasta, José Arturo Domínguez Arteaga, se ajustó a la legalidad o si habría incurrido, entre otros, en el delito de falsedad de declaraciones.

Porque, como se ha informado, el representante de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) acudió al juzgado y dijo ser capaz de reunir mil 400 millones de dólares para hacerse con la empresa. Además, ofreció reactivarla en tiempo récord e incluso multiplicar por 12 su capacidad productiva.

Las afirmaciones de Domínguez Arteaga, ha quedado claro ya en el expediente judicial, resultaron falsas. Nunca demostró contar con los recursos para adquirir AHMSA o ser capaz de obtenerlos. Pero no sólo eso, sino que difundió mentiras a través de una cuenta en redes sociales en la cual ha colgado tres comunicados en los cuales ha reiterado su “compromiso” de cumplir con lo pactado.

El último de estos comunicados, difundido anoche, insiste de forma increíble en seguir trabajando en la preparación de las nóminas para el pago de los adeudos que la acerera tiene con sus empleados y exempleados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncia-jueza-ante-fgr-a-postor-de-ahmsa-deposito-solo-5-mil-pesos-de-los-563-millones-de-garantia-KD24141391

La FGR determinará, en su momento, si endereza un proceso penal contra Domínguez Arteaga. Ese es un capítulo aparte en esta trama. Mientras tanto, el curso central de la historia continúa, pues la liquidación de AHMSA sigue pendiente y a la espera de que un inversionista o grupo de inversionistas decida adquirirla y ponerla a funcionar nuevamente.

Y en este proceso resulta indispensable asimilar las lecciones que deja el proceso que se acaba de vivir y que está marcado, sin duda alguna, por la irresponsabilidad de los actores formales del mismo: el Juzgado Federal y el Síndico de la Quiebra.

Sus actuaciones han sido, por decir lo menos, desastrosas. No deberían seguir conduciendo un proceso en el que está en juego tanto y que ha sido tratado con tal descuido y displicencia.

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