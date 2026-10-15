Genera Canadá 17% de la IED en el estado de Coahuila

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    Genera Canadá 17% de la IED en el estado de Coahuila
    La Cónsul General de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche destacó que las empresas canadienses generan miles de empleos en el estado. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Resaltó que además hay interés de más plantas manufactureras que se encuentran evaluando invertir en el estado

En Coahuila el 17% de la inversión extranjera directa es generada por empresas canadienses y es el segundo país, después de Estados Unidos, señaló la Cónsul General de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche, asimismo hay tres o cuatro empresas de manufactura avanzada principalmente del sector automotriz que están evaluando invertir en el estado.

Agrega que las empresas canadienses eligen a Coahuila por su posición estratégica, su mano de obra calificada, su infraestructura y la seguridad. Asimismo comentó que las empresas canadienses generan millas de empleos en la entidad y como ejemplo citó a Martinrea y Magna, que cuentan con varias plantas, pero también están muy involucradas con la comunidad y con la capacitación de sus trabajadores.

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Sobre nuevas inversiones que están evaluando la plaza, comentó que son temas confidenciales porque las empresas no quieren compartirlo hasta que puedan realizar la inversión, sin embargo, agregó que son 3 a 4 empresas que están realizando una evaluación, son del sector de fabricación avanzada, en mayoría del sector automotriz.

Por otra parte, sobre misiones comerciales; comerciales que hace dos semanas hicieron una en Chihuahua, participaron 12 empresas del sector de tecnología limpia, automotriz y del sector de tecnología de información y comunicación; Estuvo en Ciudad Juárez y Chihuahua.

En el caso de Coahuila, comentó que vinieron varías en febrero y fueron como cien empresas que visitaron Monterrey y el estado, quienes están más explorando exportar a México.

Recordó que esos mes fueron 400 los emprendedores de Canadá que visitaron México, particularmente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Saltillo, mientras que la toma de decisiones toma más tiempo, primero exportan y luego se instalan.

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