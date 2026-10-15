Pedro Ortiz de Pinedo lleva la fórmula de los K-dramas a la televisión mexicana

Los K-dramas llegaron para quedarse entre el público mexicano. Además, inspiraron un género que hoy se conoce como M-Drama y que encontró su espacio en la programación de Canal 5, de Televisa. Precisamente, una de las producciones que actualmente ocupa ese espacio es ‘Cuando Fui Bonita’, protagonizada por Geraldine Galván, Paola Hernández y Daniel Gama. Esta producción de Televisa está a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo, quien, con experiencia en la comedia y el melodrama, se aventuró a adaptar una historia de origen coreano para el público mexicano. Así lo contó en una charla con VMÁS.

¿Cómo se siente de que el público ya pueda ver este nuevo M-Drama? Muy contento, Israel, la verdad, de poder estrenar esta nueva serie, un M-Drama, como lo han bautizado los fans del género, porque es la primera adaptación al español que se hace de ‘She Was Pretty’. En este caso, la hemos titulado ‘Cuando Fui Bonita’ y ha tenido una recepción espectacular. La estrenamos en Canal 5 a las 7 de la noche y estoy feliz, la verdad, feliz de poder incorporarme a hacer este nuevo género para mí, que hemos realizado con mucho respeto y cariño, con una historia que transmite un mensaje muy positivo. ¿Cuál fue el reto con esta historia? Pues, mira, lo principal era estudiar mucho el género, porque evidentemente conocemos la responsabilidad que implica la cantidad de fanáticos que tiene el K-drama. Se trataba de hacer en México nuestras propias versiones, el equivalente a estas historias, y, sobre todo, asumir la responsabilidad de adaptar una producción que ya es tan exitosa a nivel mundial. Teníamos que prepararnos, estudiarla y entender cómo funciona el lenguaje de la puesta en cámara y el musical. Para esta historia se compusieron 11 temas musicales a la par que se adaptaban los libretos. Estas canciones te van acompañando y son la voz de nuestros protagonistas cuando ellos no pueden hablar.

El productor de ‘Una Familia de Diez’ y ‘¿Tú crees?’ resaltó la labor de adaptar la historia y los diálogos al público mexicano. “Más que nada, se trata de adaptar todo esto que tiene el K-drama, como lo mencionaba ahorita, a una audiencia mexicana”. Aseguró que, desde que eligió el proyecto, se dedicó a disfrutar el proceso de preproducción de la serie, que también puede verse en ViX. “A mí me entusiasmó muchísimo que me invitaran porque lo primero que hice fue analizar cómo lo íbamos a hacer. Fueron muchos meses de preparación, de planearlo, de ejecutarlo y, finalmente, ver el resultado. Siempre emociona, siempre emociona el día del estreno y leer los primeros comentarios de los fanáticos”.

¿Cómo fue la misión de elegir a Geraldine Galván como protagonista y al resto del elenco? Bueno, es que el reto más importante era encontrarla a ella, porque ha habido varias versiones en el mundo y, al final, teníamos que encontrar a alguien que tuviera ese rango interpretativo. El personaje de Paola viaja por todos lados y necesitábamos una actriz con un rango muy completo, que supiera manejar la comedia, que pudiera conmoverte en el momento necesario, que pudieras verla enamorada y que le creyeras al personaje. Yo trabajé con Geraldine hace muchos años, cuando ella era una niña. Entonces, cuando pensaba en quién podía interpretar el papel, le hablé. Ella es la única actriz de todo este elenco tan bueno a la que no le hice casting: la contacté directamente y le dije que creía que el personaje le quedaba muy bien. Vino a la oficina, nos sentamos y salió con el personaje. Desde la producción, ¿qué representa este proyecto en su carrera? Es una oportunidad de seguir diversificándome, de no quedarme conforme con lo que hago hasta ahora. Me da la oportunidad de entender a un público diferente de aquel con el que había estado trabajando y para el que habíamos realizado otros proyectos. Eso me gusta mucho. Me entusiasma trabajar para una audiencia joven y con talento joven.

Ahora que ‘Cuando Fui Bonita’ está al aire, Ortiz de Pinedo afina los detalles de su nuevo M-Drama, que será una nueva versión del exitoso melodrama de 1990 ‘Alcanzar una estrella’. “No me dejan contar mucho, pero afortunadamente el formato del M-Drama, que consta de solo 20 capítulos, nos permite traer historias. Esta, por ejemplo, es un clásico de 1990 que podemos contar para una generación diferente y de una manera distinta, mucho más compacta, respetando el espíritu de la original. Pronto les podremos platicar cuál es nuestra idea de adaptación, quiénes integrarán el elenco y hablar un poquito más”, dijo el también productor.