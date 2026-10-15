La guerra de los memes

La definición es mía, armada con los retazos de lo que recuerdo haber investigado hace 15 años cuando el término se masificó, llenando los huecos con la experiencia que nos han dado a la humanidad estos mismos tres lustros de “memear” a full , como si de un trabajo a tiempo completo se tratase.

El meme es una unidad de información que se replica y viraliza. Puede ser modificada, ampliada y recontextualizada para apuntalar una idea o un argumento, muchas veces con resultados humorísticos, aunque no necesariamente.

Quizás la mayoría de la gente no sea capaz de describir el fenómeno del meme porque no ha hecho el ejercicio de reflexionar en su origen o etimología (mimema = “lo que se imita”, de donde provendría la palabra “mimetizar”).

Sin embargo, es muy probable que cualquiera con una conexión a internet entienda su mecanismo: es una idea que se replica en diferentes situaciones, cuyo antecedente compartido facilita su asimilación.

El meme puede ser una imagen (la mueca de algún famoso, una escena de película o serie, un dibujito), una frase (un diálogo, una pieza de oratoria, la línea de una canción) o un recurso auditivo (un trozo de música, una banda sonora, un sonido de la naturaleza).

Es muy simple: imagine que alguien da un discurso emotivo del que espera una reacción muy entusiasta, pero enseguida insertamos el sonido de unos grillos en señal de que sus palabras tuvieron la misma resonancia que un especial con lo mejor de la LXVI Legislatura en el Canal del Congreso.

¡Pues ahí está! Todos entendemos lo que los grillos significan. Ese es el meme: no la intención humorística, sino la idea compartida de que los grillos, en ese contexto, significan una pobre respuesta emocional, casi letárgica.

No es el chiste, sino su vehículo, la idea en la que va montado el chiste, aunque, insisto, no busca necesariamente la risa. Aun así, es probable que su tía, la de los piolines por WhatsApp, crea que “meme” es la manera caprichosa en que la Gen Z le llama a los chistes.

En realidad, Richard Dawkins acuñó el término en la era preinternet. Y es que, aunque las ideas viajan mucho más deprisa en las plataformas digitales, no significa de ninguna manera que antes no se propagaran a la velocidad propia de los medios de su época.

Otra anotación: el meme puede cobrar vida propia y dejar de depender totalmente de su contexto original. Probablemente usted haya utilizado una foto, una frase o una tonada para darle la puntilla a alguien que se le puso insolente en redes sociales, sin estar seguro –o sin conocer en absoluto– el origen de la bomba de sarcasmo que le aventó. El meme le sirve a usted, comunica bien su idea, el otro la entiende... Su origen es ya totalmente irrelevante; si lo investigamos, es ya por mera curiosidad (a algunos nos encanta hacer ciberpaleontología).

¿Se pueden proscribir los memes? ¿Se puede prohibir un meme? ¿Se puede crear una ley antimemes?

No. A lo sumo, un gobierno puede poner obstáculos y trabas legales a la difusión de las ideas, pero no prohibir las ideas en sí. Así que cualquier esfuerzo en contra del libre tránsito del pensamiento y la libre expresión será siempre una victoria parcial y transitoria... lo que tampoco significa que sea inofensiva.

La “doctora Pacheco”, la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en que no existe tal “ley antimemes” y que su iniciativa trata sobre la propiedad intelectual.

Y tiene razón. El documento enviado al Congreso para su inmediata y dócil aprobación no dice nada sobre los memes o su supuesta censura.