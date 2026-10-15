De Acuña a Sudáfrica 2027: pescadores coahuilenses clasifican al Mundial

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    De Acuña a Sudáfrica 2027: pescadores coahuilenses clasifican al Mundial
    Gerardo Rivera Hernández y Alonso Crispín consiguieron el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Pesca de Lobina y clasificaron a la competencia mundial de 2027 en Sudáfrica. FOTO: FB/GERARDO RIVERA

La Presa de la Amistad recibió a competidores de seis estados en un torneo selectivo que dejó a dos representantes de Acuña con la oportunidad de competir en el extranjero

La Presa de la Amistad fue el escenario donde dos pescadores de Ciudad Acuña consiguieron su clasificación a una competencia internacional. Gerardo Rivera Hernández y Alonso Crispín finalizaron en el tercer lugar del XX Campeonato Nacional de Pesca de Lobina en Agua Dulce desde Embarcación, resultado que les otorgó uno de los tres boletos disponibles para representar a México en los Juegos Mundiales de Pesca Deportiva de 2027, en Sudáfrica.

La pareja logró recuperarse durante el torneo, pues después de ubicarse en la séptima posición consiguió avanzar hasta el podio. La remontada fue resultado de la preparación previa, las horas de práctica y una estrategia que mantuvieron durante las jornadas de competencia.

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Para ambos, el resultado representa la oportunidad de competir fuera del país y llevar el nombre de Coahuila y de Ciudad Acuña a un escenario internacional. Tras confirmarse su clasificación, Rivera compartió la noticia y agradeció a quienes respaldaron su participación, entre ellos su patrocinador, Autos Rivera.

El campeonato nacional se realizó del 9 al 11 de octubre en la Presa de la Amistad, con la participación de 36 embarcaciones y alrededor de 70 pescadores procedentes de Coahuila, Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas y Durango.

La competencia tuvo carácter selectivo para el Mundial de 2027, por lo que los resultados definieron a los equipos que consiguieron el derecho de representar a México en la modalidad de pesca de lobina. Durante las pruebas, los participantes buscaron capturas que les permitieran sumar resultados para la clasificación general.

El primer lugar correspondió al equipo 14, integrado por José Medrano Rangel y José Medrano Méndez, quienes destacaron al conseguir el ejemplar más pesado del torneo, con 3.330 kilogramos. El segundo puesto fue para José Eliseo Riojas Ramos y Eliseo Riojas Tijerina, mientras que Rivera y Crispín ocuparon la tercera posición.

La edición de este año también significó el regreso de un campeonato nacional de esta naturaleza a Ciudad Acuña, 16 años después de que la localidad recibiera una competencia similar. La presencia de pescadores de distintos estados convirtió a la presa fronteriza en punto de encuentro para deportistas y equipos que buscaban un lugar en la selección mexicana.

EL SIGUIENTE RETO: SUDÁFRICA

Los acuñenses ahora deberán preparar su participación para los V Juegos Mundiales de Pesca Deportiva, programados para 2027 en Sudáfrica y avalados por la Confederación Internacional de Pesca Deportiva (CIPS).

El evento reunirá competencias de distintas modalidades, entre ellas pesca de lobina, pesca de altura, pesca de orilla y pesca con mosca. Las actividades se distribuirán en distintas regiones del país africano, con Johannesburgo como sede de la ceremonia inaugural.

Para Rivera Hernández y Crispín de Rivera, el tercer lugar nacional marca el inicio de una nueva etapa: prepararse para medirse con competidores de otros países. La clasificación es también una oportunidad para que la pesca deportiva de Coahuila tenga presencia en una cita internacional, después de una competencia en la que ambos pasaron del séptimo puesto al podio.

Con el boleto asegurado, los pescadores de Ciudad Acuña buscarán llegar en condiciones competitivas a Sudáfrica y representar a México en 2027.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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