Choque con volcadura deja un herido, en Ramos Arizpe

El accidente sucedió en la carretera Monterrey-Saltillo y originó un caos por espacio de dos horas

Un choque con volcadura provocó caos vial por más de dos horas en la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del ejido Ojo Caliente, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente fue reportado a las 18:30 horas, en el kilómetro 26, al lugar acudieron paramédicos de Bomberos y Protección Civil. Fue valorado el conductor de un vehículo Kia, de 34 años de edad, quien circulaba por el carril de alta velocidad. Un tráiler que transitaba por el carril de baja lo impactó en la parte trasera.

Tras el impacto, el conductor del Kia perdió el control del vehículo, lo que derivó en una salida del camino y posterior volcadura. La persona afectada se encontraba consciente y orientada, pero se negó a ser trasladada a un centro médico. El mismo conductor señaló que permanecería en el sitio en espera de su aseguradora para atender la situación derivada del accidente.

Oficiales de la Guardia Nacional abanderaron uno de los carriles con dirección a la capital de Coahuila para evitar un percance mayor. La situación será consignada ante la agencia investigadora del Ministerio Público del fuero común.

