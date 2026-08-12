EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre

Washington y Bagdad acordaron en 2024 reducir gradualmente las operaciones mucho más pequeñas encabezadas por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico (EI).

Estados Unidos va camino de retirar a todas sus fuerzas de Irak para finales de septiembre, manifestaron funcionarios el miércoles, lo que marcaría el fin de una presencia que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein.

Las tropas de Estados Unidos se retiraron de bases en la mayoría de las zonas de Irak el año pasado, pero mantuvieron una presencia en la región kurda semiautónoma del norte. Las bases allí han sido atacadas con regularidad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reunió el miércoles con el almirante Brad Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos. Al-Zaidi señaló en un comunicado posterior que había ratificado el 30 de septiembre como la “fecha fija y definitiva para poner fin a la misión militar de la Coalición Global para derrotar al EI en Irak y completar la salida de sus fuerzas”.

Un funcionario norteamericano confirmó que Estados Unidos espera completar su retirada para el 30 de septiembre, pero declinó decir cuántos efectivos permanecen en Irak o adónde serían redesplegados.

“Estados Unidos, Irak y los socios de la coalición han logrado un éxito enorme al derrotar al EI y ahora las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidos los peshmerga y otras fuerzas de seguridad de la Región del Kurdistán iraquí, encabezarán la lucha contra los terroristas en Irak”, indicó la fuente.

SIGUEN REDUCIÉNDOSE LA PRESENCIA MILITAR DE EU EN IRAK

Dos funcionarios kurdos iraquíes revelaron que la reducción de tropas y equipo militar de Estados Unidos desde Erbil comenzó hace unas tres semanas.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos.