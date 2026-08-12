Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales, los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por las agresiones y destrozos ocasionados los cuales están ya esperando su audiencia.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila definirá hoy miércoles 12 de agosto la situación jurídica de seis personas que fueron detenidas tras la violenta riña registrada en la colonia La Minita, en Saltillo.

Sobre el desglose de los cargos que enfrentan los asegurados, la delegación sureste detalló el motivo específico del arresto de cada uno de los implicados en la gresca.

“Es 1 de la agreción con arma blanca a la elemento de la policía, son 3 por pedradas a policías y 2 por pedradas a patrullas”, puntualizó la fiscalía respecto a la situación de los aprehendidos.

Con esto se precisó que la investigación judicial se encamina bajo dos figuras delictivas principales cometidas contra las fuerzas de seguridad municipales.

Ante la precisión de los cargos, las autoridades confirmaron que son “solo 4 por delito de lesiones, y 2 por daños” los presuntos responsables presentados ante el juez.

Los hechos se derivaron de un reporte de riña en la zona popular al poniente de la ciudad, donde elementos policiacos acudieron para restablecer el orden y fueron recibidos a agresiones con objetos contundentes y armas blancas.

Se espera que en las próximas horas la representación social determine la consignación y solicite la vinculación a proceso de las seis personas involucradas.