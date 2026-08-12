Terremoto en Colombia: lo que sabemos

El sismo de magnitud 7.4, causó la muerte de más de 100 personas y provocó daños graves en las ciudades de Cali, Pereira y Manizales. Un gran terremoto azotó Colombia el lunes; causó la muerte de más de 100 personas, dañó cientos de edificios en el occidente del país y desató una frenética búsqueda de sobrevivientes. El sismo de magnitud 7.4 fue el más poderoso registrado en la nación sudamericana en la última década, dijo el Servicio Geológico Colombiano.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas tres días antes del sismo, declaró estado de emergencia y dijo que lideraría directamente la respuesta al desastre. Esto es lo que debes saber. ¿DÓNDE OCURRIÓ EL TERREMOTO? El epicentro del sismo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se ubicó a aproximadamente 4.8 kilómetros al este de San José del Palmar, un pueblo de unas 5 mil personas en el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres de Colombia. El temblor, que ocurrió alrededor de las 7:34 a. m. hora local, sacudió gran parte del país, aunque el impacto fue peor en las ciudades y pueblos de las estribaciones de los Andes. Se reportaron daños graves en Cali, la tercera ciudad más grande del país, que cuenta con unos dos millones de residentes. Las ciudades de Pereira y Manizales, centros de la región cafetera de Colombia y que albergan cerca de 500 mil personas cada una, también resultaron gravemente afectadas. Las dos ciudades más grandes del país, Bogotá, la capital, y Medellín, parecían haber escapado de los peores daños. Sin embargo, los residentes de ambas y de todo el país reportaron sacudidas intensas.

El sismo también se sintió en países vecinos como Panamá, Ecuador y Venezuela, aunque no hubo reportes de daños graves. ¿CUÁNTAS PERSONAS MURIERON O RESULTARON HERIDAS? El terremoto causó la muerte de al menos 126 personas y dejó a otras 1495 heridas, según la agencia de ayuda humanitaria de la ONU. Se esperaba que la cifra de víctimas mortales aumentara a medida que los equipos de rescate y los residentes excavaban entre los escombros.

Las labores de rescate estaban en marcha en todo el occidente de Colombia. En Cali, el alcalde Alejando Eder dijo que los trabajadores de emergencia se concentraban en encontrar personas entre los escombros de 10 edificios derrumbados. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que la ciudad se preparaba para enviar equipos de rescate a las ciudades más afectadas. No está claro cuánto tiempo pueden sobrevivir las personas atrapadas bajo los escombros después de un terremoto, según los investigadores. Sin embargo, algunos expertos señalan que existe una ventana “dorada” de 72 horas durante la cual se puede salvar el mayor número de vidas. ¿QUÉ TAN GRAVE FUERON LOS DAÑOS? El sismo dañó casi 5 mil viviendas, de las cuales 387 quedaron destruidas, dijo la agencia de ayuda humanitaria de la ONU, y 61 edificios colapsaron.

De la Espriella dijo que 18 centros de salud y 52 escuelas también sufrieron daños. En Cali, al menos 26 edificios colapsaron, con personas atrapadas en su interior, según su alcalde. En Calima El Darién, un pueblo al norte de Cali, un hospital se derrumbó y otro se vio desbordado de víctimas.