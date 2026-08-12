POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

I. VISAS El nerviosismo se apoderó ayer de múltiples residentes de la franja fronteriza de Coahuila luego de darse a conocer los primeros casos de madres –o futuras madres– a quienes les revocaron las visas para ingresar a Estados Unidos, derivado de la orden ejecutiva firmada la semana pasada por Donald Trump, que en teoría busca frenar el denominado “turismo de nacimiento”. Y aunque no había evidencia de que la regla esté aplicándose en los cruces fronterizos que unen a Coahuila y Texas, tampoco existe impedimento alguno para que ello ocurra en cualquier momento, pues se trata de una regla de aplicación general. II. UN LÍO Por lo pronto, el mayor problema lo tienen quienes ya habían contratado un paquete de maternidad y su fecha de parto está programada para los próximos dos meses, porque ese es el periodo que los abogados están recomendando abstenerse de cruzar la frontera, pues constituye el tiempo mínimo en que se tendrá alguna luz respecto de los juicios que se emprendan contra la orden ejecutiva. Habrá que seguir pendientes del tema porque las repercusiones serán múltiples en las próximas semanas.

III. DUDAS Respecto del comentario publicado ayer en este espacio, relativo al hecho de que el Instituto Electoral de Coahuila deposita las prerrogativas asignadas a Morena directamente en una cuenta del Comité Nacional que preside Ariadna Montiel Reyes, conocedores del tema nos comentan que el INE de Guadalupe Taddei tendría que explicar por qué permite que el dinero de Coahuila se administre en la CDMX y probar que, en efecto, los recursos se utilizan en aquello para lo cual son entregados, es decir, el sostenimiento de las actividades ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Morena en nuestra entidad. IV. RENDIR CUENTAS Porque el hecho de que Morena agarre el dinero de todo el país y lo meta en “la licuadora”, es decir, lo ponga todo en una cuenta concentradora, se presta a que los recursos de Coahuila se usen para financiar actividades que no tienen nada que ver con la vida del partido de moda en la entidad, lo cual implicaría incurrir en actos ilegales. ¿O a poco nadie puede pedir que se rindan cuentas de lo que se hace con los dineros que se entregan aquí a los partidos políticos nacionales?

V. SIGUE ADENTRO La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, seguirá enfrentando su proceso en prisión. Un juez de distrito rechazó el amparo con el que su defensa buscaba sustituir la prisión preventiva por resguardo domiciliario. La exedil enfrenta una acusación por peculado y la Fiscalía Anticorrupción calcula inicialmente un posible daño cercano a 15 millones de pesos. La resolución federal no define culpabilidad ni resuelve todavía el fondo del caso, pero sí mantiene sin cambios su situación procesal. Por ahora, Tania Flores permanecerá recluida mientras avanza la investigación. VI. CUENTAS PENDIENTES El proceso contra Tania Flores seguirá todavía varios meses en etapa de investigación complementaria. La acusación incluye operaciones con bienes municipales que, según la Fiscalía, no habrían cumplido con los procedimientos legales correspondientes. Además, la prisión preventiva fue justificada después de que la exalcaldesa incumpliera una presentación periódica ante la autoridad. Por ahora, su intento de continuar el proceso desde casa no prosperó.

VII. DE REGRESO En el PRI de Coahuila ya se acabaron las vacaciones. Nos cuentan que desde la dirigencia estatal, encabezada por Carlos Robles Loustaunau, la instrucción a los diputados locales electos es: regresar al territorio, mantener actividades en colonias y comenzar a trabajar desde ahora rumbo al siguiente proceso electoral. En Saltillo, una pieza ya está definida: Javier Díaz tiene amarrada la reelección como alcalde. Así que buena parte de la estructura tricolor deberá moverse alrededor de esa candidatura. Falta para 2027, sí, pero en el PRI lo tienen claro: tratándose de elecciones, no pierden tiempo.