Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos

Después de conseguir una contundente victoria en Mérida, las Valkirias de Saltillo están listas para reencontrarse con su afición y disputar su próximo compromiso de la temporada 2026 de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN). Las Guerreras del Valhalla recibirán a Wolfpack de Monterrey este sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico, en un encuentro correspondiente a la Jornada 4 de la competencia.

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El equipo saltillense llega con confianza después de su actuación ante Espartanas, duelo en el que consiguió una ventaja de 82-0 sobre el emparrillado, aunque el marcador oficial quedó registrado como 50-0 debido a la regla de diferencia máxima establecida por la competencia. Ahora, Valkirias tendrá la oportunidad de presentarse nuevamente ante su público y continuar con el proceso de consolidación que inició esta temporada bajo la dirección del coach Óscar Velázquez. El compromiso ante Wolfpack también será una oportunidad para que las nuevas integrantes continúen adaptándose al sistema del equipo, mientras jugadoras con mayor experiencia como Dulce Valero, Laura González y Carolina Sandoval siguen aportando liderazgo al grupo.

SE SUMA UNA NUEVA GUERRERA AL VALHALLA A la par de la promoción de su próximo encuentro, Valkirias anunció la incorporación de la nueva jugadora Paola Leal, quien llega con una trayectoria amplia en diferentes disciplinas deportivas y experiencia dentro del futbol americano femenil. La nueva integrante comenzó a practicar deporte desde los nueve años, con participación en soccer, atletismo, voleibol y basquetbol, disciplina en la que permaneció durante más de una década y compitió en torneos estatales y nacionales. En 2014 tuvo su primer acercamiento con el flag football. Un año después participó en el Nacional de Texcoco, donde consiguió el campeonato en la categoría Golden. Además, destacó en las estadísticas individuales al terminar como líder en intercepciones y pases completos.

También en 2015 inició su trayectoria en el football bikini con el equipo J-Ladies de Ciudad Juárez, con el que participó ese mismo año en el Juego de Estrellas. Permaneció tres temporadas con la escuadra fronteriza. Posteriormente, en 2019 defendió los colores de Troyanas de Chihuahua en las modalidades de football americano equipado y bikini, cerrando aquella etapa con una participación en el Juego de Estrellas. Con esta incorporación, Valkirias continúa ampliando un roster que combina jugadoras con experiencia en distintas modalidades del futbol americano y nuevos talentos. CONSIGUE TUS BOLETOS PARA EL DUELO La organización ya puso a disposición de los aficionados los boletos para el encuentro ante Wolfpack. Los accesos pueden adquirirse en JR Sombreros y a través de JR Ticket. El boleto general tendrá un costo de 250 pesos, mientras que los niños tendrán entrada gratuita. La cita será este sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico, donde Valkirias buscará mantener el impulso conseguido como visitante y ofrecer a la afición saltillense una nueva jornada de football femenil. Con la llegada de una nueva jugadora y el regreso a casa después de su triunfo en Yucatán, las Guerreras del Valhalla se preparan para un nuevo capítulo de la temporada 2026.

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