Intenta cambiar de carril sin precaución y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo
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El accidente generó afectaciones en la circulación en el paso superior mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos
Dos vehículos participantes en un accidente vial la tarde de este viernes se quedaron en lo alto del puente, luego de que uno de los automovilistas intentó cambiar de carril sin precaución, ocasionando el siniestro, en Saltillo.
Minutos antes de las 13:00 horas se registró el accidente en lo alto del paso superior del periférico y Venustiano Carranza, donde se reportó el percance en los carriles con dirección a Isidro López Zertuche.
Conforme al reporte, el conductor de un vehículo Chevrolet circulaba por la vía mencionada en el carril de la derecha, y a su lado se encontraba un Nissan Tsuru de la empresa de seguridad privada Locsa, cuyo conductor intentó cambiar de carril.
Sin embargo, al hacerlo no midió la dimensión de su auto y golpeó con la parte lateral trasera derecha el ángulo delantero izquierdo del otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control y quedara atravesado en el carril de circulación izquierdo.
Por fortuna no hubo personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron daños materiales que deberán ser cubiertos por el responsable, el cual será determinado por los ajustadores de los vehículos participantes.