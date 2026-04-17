Intenta cambiar de carril sin precaución y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo

Dos vehículos participantes en un accidente vial la tarde de este viernes se quedaron en lo alto del puente, luego de que uno de los automovilistas intentó cambiar de carril sin precaución, ocasionando el siniestro, en Saltillo.

Minutos antes de las 13:00 horas se registró el accidente en lo alto del paso superior del periférico y Venustiano Carranza, donde se reportó el percance en los carriles con dirección a Isidro López Zertuche.