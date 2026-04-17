Arrestan a individuo por arrojar escombro en zona prohibida, en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, mediante la Policía Ambiental, llevó a cabo la detención de un hombre por depositar escombro y desechos en un sitio no autorizado.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de prevención y vigilancia en calles de la colonia Saltillo 2000, donde los agentes detectaron a una persona descargando escombros desde un camión.

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El detenido, identificado como Miguel Ángel “N”, de 24 años, fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, en el lugar fue decomisado un camión de carga pesada relacionado con la infracción.

La Comisaría hizo un llamado a la población para denunciar este tipo de conductas a través del teléfono 4.14.11.14 de la Policía Municipal, en los grupos de seguridad de WhatsApp o mediante el ChatBot institucional en el número 44 893 0909.