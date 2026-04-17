Arrestan a individuo por arrojar escombro en zona prohibida, en Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Arrestan a individuo por arrojar escombro en zona prohibida, en Saltillo
    El camión de carga fue decomisado por las autoridades.

Los hechos se desarrollaron en calles de la colonia Saltillo 2000

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, mediante la Policía Ambiental, llevó a cabo la detención de un hombre por depositar escombro y desechos en un sitio no autorizado.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de prevención y vigilancia en calles de la colonia Saltillo 2000, donde los agentes detectaron a una persona descargando escombros desde un camión.

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El detenido, identificado como Miguel Ángel “N”, de 24 años, fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, en el lugar fue decomisado un camión de carga pesada relacionado con la infracción.

La Comisaría hizo un llamado a la población para denunciar este tipo de conductas a través del teléfono 4.14.11.14 de la Policía Municipal, en los grupos de seguridad de WhatsApp o mediante el ChatBot institucional en el número 44 893 0909.

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