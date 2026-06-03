Saltillo: muere taxista de 73 años tras desvanecerse dentro del baño de su casa

Un adulto mayor perdió la vida tras desvanecerse en el baño de su domicilio durante la noche de ayer martes, en Saltillo. La víctima fue identificada como Mario ¨N¨, de 73 años de edad, quien residía en la colonia Vicente Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien se desempeñaba como taxista, padecía enfermedades cardíacas.

Según la información recabada, al ingresar al baño se desvaneció y se golpeó en la sien derecha, sin responder a los llamados de sus familiares, quienes solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento. Aunque se descartaron huellas de violencia en la víctima, se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales realizaron el acordonamiento del área e iniciaron las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de ley para descartar cualquier situación relacionada con hechos violentos.