Saltillo: muere taxista de 73 años tras desvanecerse dentro del baño de su casa

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    Saltillo: muere taxista de 73 años tras desvanecerse dentro del baño de su casa
    Familiares del hombre solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911 luego de que este se desvaneciera en el baño de su vivienda y no respondiera a los llamados realizados por sus seres queridos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familiares solicitaron apoyo al 911 tras encontrar inconsciente al hombre dentro del baño de su vivienda; paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales

Un adulto mayor perdió la vida tras desvanecerse en el baño de su domicilio durante la noche de ayer martes, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Mario ¨N¨, de 73 años de edad, quien residía en la colonia Vicente Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien se desempeñaba como taxista, padecía enfermedades cardíacas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-choca-contra-caja-de-trailer-en-saltillo-BD21115361

Según la información recabada, al ingresar al baño se desvaneció y se golpeó en la sien derecha, sin responder a los llamados de sus familiares, quienes solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento. Aunque se descartaron huellas de violencia en la víctima, se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales realizaron el acordonamiento del área e iniciaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de ley para descartar cualquier situación relacionada con hechos violentos.

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