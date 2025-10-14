Choque en cadena deja cuatro vehículos dañados, al sur de Saltillo

Cuatro vehículos participaron en un accidente vial registrado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, poco después del cruce con la Avenida 20, en la colonia Lourdes, al sur de Saltillo. El percance ocurrió cuando un automóvil Ford Focus, conducido por Megan ¨N¨, impactó contra una camioneta Ford Ranger.

Tras el golpe, la camioneta Ranger salió proyectada hacia adelante y chocó contra un Chevrolet Beat, con placas del estado de Nuevo León, generando una cadena de vehículos afectados que provocó algunos problemas viales.

