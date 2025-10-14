Choque en cadena deja cuatro vehículos dañados, al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
A pesar del accidente, no se registraron personas lesionadas de gravedad; los vehículos con daños materiales fueron retirados con apoyo de grúas para el acuerdo entre aseguradoras
Cuatro vehículos participaron en un accidente vial registrado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, poco después del cruce con la Avenida 20, en la colonia Lourdes, al sur de Saltillo. El percance ocurrió cuando un automóvil Ford Focus, conducido por Megan ¨N¨, impactó contra una camioneta Ford Ranger.
Tras el golpe, la camioneta Ranger salió proyectada hacia adelante y chocó contra un Chevrolet Beat, con placas del estado de Nuevo León, generando una cadena de vehículos afectados que provocó algunos problemas viales.
TE PUEDE INTERESAR: No hace alto y choca con la ruta 4B en Saltillo; mujer resulta lesionada
Mientras los vehículos permanecían detenidos, Dora Leticia ¨N¨, conductora de una camioneta JAC, llegó al punto del accidente y se impactó por detrás contra el Ford Focus, sumándose así al percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades ante las aseguradoras, que también se presentaron en el lugar. Por fortuna, el personal del cuerpo de bomberos confirmó que no hubo lesiones graves entre los conductores involucrados.
A pesar del múltiple choque, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque las unidades resultaron con diversos daños materiales. Los vehículos fueron retirados con apoyo de grúas para que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños ocasionados.