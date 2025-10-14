No hace alto y choca con la ruta 4B en Saltillo; mujer resulta lesionada

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    No hace alto y choca con la ruta 4B en Saltillo; mujer resulta lesionada
    La camioneta RAV4 resultó con daños tras el impacto en la colonia La Madrid. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente ocurrió en el cruce de Manuel Othón y Sor Juana Inés de la Cruz; la conductora de la camioneta fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital

Una mujer resultó lesionada la mañana de este martes luego de verse involucrada en un accidente vial en el cruce de las calles Manuel Othón y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia La Madrid, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, Ángela ¨N¨, de 50 años, conducía una camioneta RAV4 y no respetó la señal de alto al intentar incorporarse a la intersección con Manuel Othón, lo que provocó el impacto con un camión de la ruta 4 que circulaba con dirección al periférico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente

$!Agentes de tránsito municipal realizaron el retiro de los vehículos para restablecer la circulación.
Agentes de tránsito municipal realizaron el retiro de los vehículos para restablecer la circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El golpe hizo que el camión, conducido por Mario Alberto ¨N¨, de 53 años, colisionara contra la camioneta, que perdió el control, giró y terminó chocando contra las barreras de contención instaladas en el lugar.

El incidente causó daños en ambos vehículos, por lo que los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras para reportar el percance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora lesionada en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora lesionada en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a la conductora de la camioneta, quien presentaba lesiones en la cabeza y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el retiro de los vehículos involucrados para restablecer la circulación en la zona.

Ulises Martínez

