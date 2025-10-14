No hace alto y choca con la ruta 4B en Saltillo; mujer resulta lesionada

Una mujer resultó lesionada la mañana de este martes luego de verse involucrada en un accidente vial en el cruce de las calles Manuel Othón y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia La Madrid, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, Ángela ¨N¨, de 50 años, conducía una camioneta RAV4 y no respetó la señal de alto al intentar incorporarse a la intersección con Manuel Othón, lo que provocó el impacto con un camión de la ruta 4 que circulaba con dirección al periférico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente