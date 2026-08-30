Choque entre dos camionetas al sur de Saltillo deja considerables daños materiales

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    Choque entre dos camionetas al sur de Saltillo deja considerables daños materiales
    Dos camionetas terminaron con daños de consideración tras protagonizar un choque en el periférico Luis Echeverría Álvarez. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Narro; no hubo personas lesionadas y los conductores acordaron la reparación de los daños

Un aparatoso choque entre dos camionetas dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este domingo en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Antonio Narro, al sur de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo 250 circulaba de oriente a poniente y, al llegar a la curva que conecta a las colonias Landín y Jesús García, se produjo el percance.

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De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos realizó una maniobra de retorno en ese punto y terminó por quitarle el derecho de circulación a una camioneta Toyota, que también avanzaba en dirección de oriente a poniente.

El impacto provocó daños de consideración en ambas unidades, principalmente en las zonas involucradas en la colisión. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el choque, los conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del percance.

$!El accidente ocurrió en la curva que conecta las colonias Landín y Jesús García, al sur de Saltillo.
El accidente ocurrió en la curva que conecta las colonias Landín y Jesús García, al sur de Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las labores necesarias para controlar la situación en el sector, mientras las unidades permanecían sobre la vialidad.

Finalmente, ambos conductores optaron por llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños, por lo que no fue necesario trasladar el caso ante otra instancia.

El accidente generó atención entre quienes circulaban por este punto del sur de la ciudad, debido a la presencia de las unidades involucradas y las maniobras realizadas por las autoridades.

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