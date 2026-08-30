Choque entre dos camionetas al sur de Saltillo deja considerables daños materiales

Un aparatoso choque entre dos camionetas dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este domingo en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Antonio Narro, al sur de Saltillo. El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo 250 circulaba de oriente a poniente y, al llegar a la curva que conecta a las colonias Landín y Jesús García, se produjo el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos realizó una maniobra de retorno en ese punto y terminó por quitarle el derecho de circulación a una camioneta Toyota, que también avanzaba en dirección de oriente a poniente. El impacto provocó daños de consideración en ambas unidades, principalmente en las zonas involucradas en la colisión. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Tras el choque, los conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del percance.