Choque entre dos vehículos deja dos personas lesionadas, en Saltillo
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Las personas involucradas fueron trasladadas a una clínica particular para su atención médica
Dos personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este martes frente a las instalaciones de la Cruz Roja.
Como presunto responsable aparece el conductor de una camioneta Dodge Journey, identificado como Luis N., de 50 años de edad.
Alrededor de las 15:00 horas, circulaba por la calle Carlos Abedrop e intentó girar a la izquierda para incorporarse a la calle Acceso.
Sin embargo, le quitó el derecho de paso a un automóvil Honda Civic, conducido por Manuel Eduardo N., lo que provocó un fuerte choque.
A consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar del accidente.
Posteriormente, los heridos fueron trasladados a una clínica particular para recibir atención médica especializada, mientras que autoridades municipales realizaron las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas.
El percance también afectó la circulación vehicular durante aproximadamente una hora en el carril con dirección de poniente a oriente.
Finalmente, el caso fue turnado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común para el deslinde de responsabilidades.