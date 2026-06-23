Choque entre dos vehículos deja dos personas lesionadas, en Saltillo

Dos personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este martes frente a las instalaciones de la Cruz Roja.

Como presunto responsable aparece el conductor de una camioneta Dodge Journey, identificado como Luis N., de 50 años de edad.

Alrededor de las 15:00 horas, circulaba por la calle Carlos Abedrop e intentó girar a la izquierda para incorporarse a la calle Acceso.