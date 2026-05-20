Secretaría del Trabajo atiende inconformidades por reparto de utilidades en Coahuila

En medio del periodo establecido para el reparto de utilidades, en Coahuila han surgido cuatro inconformidades por parte de trabajadores relacionadas con el pago de esta prestación, de las cuales tres ya fueron resueltas mediante acuerdos entre empresas y empleados. Lo anterior fue informado por la titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi, quien detalló que actualmente permanece en mesa de diálogo un caso en Piedras Negras, mientras que las demás situaciones registradas en Monclova y Saltillo concluyeron por la vía de la conciliación.

La funcionaria señaló que en algunos casos las empresas realizaron el pago correspondiente de utilidades y, en otros, otorgaron bonos extraordinarios como mecanismo de compensación para los trabajadores. Zogbi Castro destacó que, pese a las inconformidades, no se ha registrado ningún paro laboral en la entidad y aseguró que la coordinación entre sindicatos, empresas y autoridades ha permitido mantener estabilidad en los centros de trabajo. Explicó que la herramienta principal para aclarar dudas entre trabajadores es la carátula fiscal, documento que permite verificar si la empresa obtuvo utilidades superiores a los 300 mil pesos, condición que obliga legalmente al reparto entre empleados que hayan laborado al menos 60 días durante el año anterior. Respecto a las proyecciones para este año, informó que el Consejo de Relaciones Laborales realizó un sondeo entre empresas de todas las regiones del estado y estimó un incremento de entre 8 y 10 por ciento en el reparto de utilidades correspondiente a 2026.

De acuerdo con la dependencia, durante 2025 se distribuyeron alrededor de 2 mil 500 millones de pesos por este concepto y para el próximo año se prevé una derrama cercana a los 2 mil 750 millones. Finalmente, recordó que la fecha límite para el reparto de utilidades en personas morales es el 31 de mayo, mientras que para personas físicas vence el 30 de junio.

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