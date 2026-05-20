IMSS Coahuila alcanza cobertura récord con llegada de 420 especialistas

Con esta cifra, Coahuila se posicionó entre las cinco representaciones del país con mayor captación de personal médico especializado, fortaleciendo la atención hospitalaria y la capacidad operativa en distintas regiones del Estado.

La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila concretó la incorporación de 420 médicas y médicos especialistas como parte de la Jornada Nacional de Reclutamiento 2026, resultado que permitió cubrir la totalidad de las vacantes proyectadas para la entidad.

Las contrataciones abarcan especialidades prioritarias como Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Geriatría, Ginecología, Pediatría, Neurología, Nefrología, Oftalmología, Reumatología, Traumatología, Urología y Medicina de Urgencias, entre otras áreas de alta demanda.

De acuerdo con la distribución realizada por el instituto, 149 especialistas fueron asignados a Saltillo, 134 a Torreón, 43 a Ciudad Acuña, 34 a Monclova, 31 a Sabinas, 26 a Piedras Negras y tres a Parras de la Fuente.

El IMSS destacó que en ciudades con alta demanda de atención médica, como Saltillo, áreas consideradas estratégicas —entre ellas Nefrología, Neurocirugía, Neurología y Traumatología y Ortopedia— mantienen actualmente niveles de cobertura cercanos al 100 por ciento de las plazas autorizadas.

La institución señaló que el fortalecimiento de la plantilla médica forma parte de una estrategia permanente orientada a garantizar servicios más oportunos, reducir tiempos de atención y ampliar el acceso a consultas y tratamientos especializados para la población derechohabiente.

Asimismo, reiteró que las acciones de reclutamiento y contratación continuarán de manera constante con el objetivo de consolidar la cobertura médica en todas las regiones de Coahuila y responder al crecimiento de la demanda hospitalaria.