Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos

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    Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos
    Noche de Museos permite recorrer espacios culturales en horarios extendidos. CORTESÍA

El evento se realizó en el Museo del Desierto, considerado un recinto emblemático de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la séptima edición del programa Noche de Museos, evento realizado en el Museo del Desierto, recinto que calificó como el mejor museo de historia natural de Latinoamérica.

“Además de sentirme orgulloso, me da mucho gusto acompañarlos en esta séptima edición de Noche de Museos; hoy estamos en un espacio emblemático para Saltillo y Coahuila”, expresó el edil durante el arranque de las actividades.

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El programa municipal tiene como objetivo acercar la riqueza cultural e histórica de la ciudad a las familias y visitantes, permitiendo el acceso a museos en horarios extendidos y con diversas actividades artísticas y recreativas.

Javier Díaz González destacó además que esta edición se desarrolló en vísperas de la próxima fiesta internacional del fútbol, fortaleciendo la oferta cultural y turística de la capital coahuilense.

“En Saltillo trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo y coordinación han sido fundamentales para seguir impulsando avances y mejores resultados para nuestra gente”, señaló.

Durante la séptima edición de Noche de Museos, cientos de asistentes disfrutaron de presentaciones culturales y musicales, además de más de 25 stands instalados en el recinto.

Por su parte, Lydia González Rodríguez, directora de Turismo Municipal, destacó que Saltillo continúa consolidándose como un referente nacional en materia turística y cultural.

La funcionaria recordó que recientemente la ciudad recibió el reconocimiento internacional “Ciudad de Excelencias” durante el Tianguis Turístico de México 2026, gracias a proyectos enfocados en fortalecer el turismo, la cultura y la identidad local.

Asimismo, señaló que programas como Noche de Museos permiten acercar los espacios culturales a un mayor número de personas y fortalecer la convivencia familiar.

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El director del Museo del Desierto, Arturo González González, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia de abrir este tipo de espacios culturales a las familias saltillenses.

“Para nosotros es muy importante formar parte de actividades que permiten que más personas disfruten de los museos, de la cultura y del patrimonio natural que tenemos en nuestra región, porque los mejores museos están en las mejores ciudades”, expresó.

$!El programa busca acercar la cultura y la historia a las familias y visitantes.
El programa busca acercar la cultura y la historia a las familias y visitantes. CORTESÍA

Como parte de las actividades, las y los asistentes disfrutaron del concierto “Serenata en el Museo: De Mozart a Queen”, interpretado por el Ensamble Metropolitano de la Orquesta Metropolitana de Saltillo.

En el evento también estuvieron presentes Esther Quintana Salinas; Martha Moncada Zertuche; Ricardo Antonio Treviño Salinas; y Alan Christian Duarte Carreón.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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