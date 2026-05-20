Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos

“Además de sentirme orgulloso, me da mucho gusto acompañarlos en esta séptima edición de Noche de Museos; hoy estamos en un espacio emblemático para Saltillo y Coahuila”, expresó el edil durante el arranque de las actividades.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , encabezó la séptima edición del programa Noche de Museos, evento realizado en el Museo del Desierto, recinto que calificó como el mejor museo de historia natural de Latinoamérica.

El programa municipal tiene como objetivo acercar la riqueza cultural e histórica de la ciudad a las familias y visitantes, permitiendo el acceso a museos en horarios extendidos y con diversas actividades artísticas y recreativas.

Javier Díaz González destacó además que esta edición se desarrolló en vísperas de la próxima fiesta internacional del fútbol, fortaleciendo la oferta cultural y turística de la capital coahuilense.

“En Saltillo trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo y coordinación han sido fundamentales para seguir impulsando avances y mejores resultados para nuestra gente”, señaló.

Durante la séptima edición de Noche de Museos, cientos de asistentes disfrutaron de presentaciones culturales y musicales, además de más de 25 stands instalados en el recinto.

Por su parte, Lydia González Rodríguez, directora de Turismo Municipal, destacó que Saltillo continúa consolidándose como un referente nacional en materia turística y cultural.

La funcionaria recordó que recientemente la ciudad recibió el reconocimiento internacional “Ciudad de Excelencias” durante el Tianguis Turístico de México 2026, gracias a proyectos enfocados en fortalecer el turismo, la cultura y la identidad local.

Asimismo, señaló que programas como Noche de Museos permiten acercar los espacios culturales a un mayor número de personas y fortalecer la convivencia familiar.