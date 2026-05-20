Detenido con 762 kilos de mariguana en la Saltillo-Zacatecas es vinculado a proceso

Un hombre identificado como Luis “N” enfrentará un proceso penal federal tras ser señalado por su probable participación en delitos contra la salud, luego de ser detenido en posesión de un cargamento de narcóticos que superaba los 762 kilogramos de mariguana en una carretera del sureste de Coahuila. De acuerdo con la información judicial, el caso se originó a partir de una denuncia anónima en la que se alertó sobre un posible traslado de droga sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas. El reporte señalaba movimientos presuntamente relacionados con actividades ilícitas a la altura del ejido Las Colonias, por lo que se desplegó un operativo para verificar la situación.

Durante las acciones realizadas en esa zona, elementos federales ubicaron un vehículo que coincidía con las características reportadas. Tras una revisión, fue asegurado Luis “N”, quien viajaba en la unidad donde presuntamente era transportada la droga. Las autoridades informaron que dentro del vehículo fueron localizados 762 kilos con 140 gramos de mariguana, además de 11 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Tanto los narcóticos como el conductor quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien analizó los elementos expuestos durante la audiencia inicial. Tras la valoración de las evidencias presentadas, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis “N” por su probable responsabilidad en un delito contra la salud. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso. Como parte del procedimiento judicial, el juez otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se podrán recabar más elementos sobre los hechos y la posible participación del imputado.

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