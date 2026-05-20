Detenido con 762 kilos de mariguana en la Saltillo-Zacatecas es vinculado a proceso

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    Detenido con 762 kilos de mariguana en la Saltillo-Zacatecas es vinculado a proceso
    La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos relacionados con el caso. CORTESÍA

El juez otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria sobre el caso

Un hombre identificado como Luis “N” enfrentará un proceso penal federal tras ser señalado por su probable participación en delitos contra la salud, luego de ser detenido en posesión de un cargamento de narcóticos que superaba los 762 kilogramos de mariguana en una carretera del sureste de Coahuila.

De acuerdo con la información judicial, el caso se originó a partir de una denuncia anónima en la que se alertó sobre un posible traslado de droga sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas. El reporte señalaba movimientos presuntamente relacionados con actividades ilícitas a la altura del ejido Las Colonias, por lo que se desplegó un operativo para verificar la situación.

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$!Durante la intervención realizada sobre la carretera federal 54 Saltillo-Zacatecas, autoridades aseguraron más de 762 kilogramos de mariguana y una cantidad menor de sustancia con características de metanfetamina.
Durante la intervención realizada sobre la carretera federal 54 Saltillo-Zacatecas, autoridades aseguraron más de 762 kilogramos de mariguana y una cantidad menor de sustancia con características de metanfetamina. CORTESÍA

Durante las acciones realizadas en esa zona, elementos federales ubicaron un vehículo que coincidía con las características reportadas. Tras una revisión, fue asegurado Luis “N”, quien viajaba en la unidad donde presuntamente era transportada la droga.

Las autoridades informaron que dentro del vehículo fueron localizados 762 kilos con 140 gramos de mariguana, además de 11 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Tanto los narcóticos como el conductor quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

$!El aseguramiento se derivó de una denuncia anónima que alertó sobre un posible traslado de narcóticos en las inmediaciones del ejido Las Colonias, en el municipio de Saltillo.
El aseguramiento se derivó de una denuncia anónima que alertó sobre un posible traslado de narcóticos en las inmediaciones del ejido Las Colonias, en el municipio de Saltillo. CORTESÍA

Posteriormente, el Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien analizó los elementos expuestos durante la audiencia inicial.

Tras la valoración de las evidencias presentadas, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis “N” por su probable responsabilidad en un delito contra la salud. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

Como parte del procedimiento judicial, el juez otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se podrán recabar más elementos sobre los hechos y la posible participación del imputado.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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