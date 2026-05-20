Coahuila en alerta; activarán vigilancia preventiva por ébola ante Mundial

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    Coahuila en alerta; activarán vigilancia preventiva por ébola ante Mundial
    Coahuila prevé instalar filtros sanitarios en puntos de ingreso ante eventos internacionales como el Mundial de Futbol. UNSPLASH

La Secretaría de Salud de Coahuila instalará filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras para detectar posibles casos

Ante la aparición de una nueva variante del virus del ébola en Uganda, África, denominada orthoebolavirus, anteriormente llamados virus del Ébola, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que el estado mantiene vigilancia epidemiológica activa.

La dependencia señaló que, aunque el riesgo de llegada a México y América Latina es considerado bajo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se mantendrán medidas preventivas ante la movilidad internacional prevista para los próximos meses.

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La preocupación de las autoridades radica en la alta movilidad de personas que traerán eventos internacionales, como el Mundial de Futbol. Se espera la llegada de visitantes de distintas partes del mundo, incluido el continente africano.

Ante este escenario, el secretario de Salud, Eliud Aguirre, señaló que se instalarán filtros de detección en puntos estratégicos como aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras.

Aguirre enfatizó que, debido a las escalas y transbordos internacionales necesarios para llegar a ciudades como Saltillo o Monterrey, los pasajeros habrán pasado previamente por múltiples controles sanitarios antes de ingresar a territorio coahuilense.

SINTOMATOLOGÍA

El secretario de Salud indicó que la enfermedad presenta dos fases críticas para su detección. La primera se caracteriza por cefalea intensa, fiebre alta, además de dolores articulares y musculares.

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En una segunda etapa, considerada la más grave, el paciente presenta debilidad extrema, vómito, diarrea y sangrados nasales.

TRATAMIENTO Y RIESGOS

A diferencia de otros virus, actualmente no existen vacunas disponibles contra el ébola.

“El tratamiento actual es meramente sintomático, enfocándose principalmente en la administración de soluciones para recuperar líquidos y evitar la deshidratación severa, la cual suele ser la causa principal de complicaciones posteriores”, dijo Eliud Aguirre.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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