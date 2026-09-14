Choque frente al Centro de Justicia Penal en Saltillo y termina lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Choque frente al Centro de Justicia Penal en Saltillo y termina lesionado
    La automovilista no se fijó en el carro que venía en circulación Ulises Martínez
    Choque frente al Centro de Justicia Penal en Saltillo y termina lesionado
    El accidente fue sobre Alameda Zaragoza ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió sobre el bulevar Alameda Zaragoza, a un costado del Centro de Justicia Penal

Un hombre resultó lesionado luego de participar en un accidente vial registrado sobre el bulevar Alameda Zaragoza, a un costado del Centro de Justicia Penal y a unos metros del periférico Luis Echeverría Álvarez.

El lesionado fue identificado como Luis Francisc, de 37 años, quien presentó una lesión en la cabeza y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-tras-no-sobrevivir-a-lesiones-por-impacto-contra-trailer-en-la-carretera-57-LN23482584

De acuerdo con testigos del accidente, el percance ocurrió cuando Karla Paloma Pérez Sánchez, de 36 años, conducía un automóvil Nissan Sentra.

  • $!La camioneta tenía vía libre
    La camioneta tenía vía libre ULISES MARTÍNEZ
  • $!Fue valorado por los socorritas
    Fue valorado por los socorritas ULISES MARTÍNEZ

La conductora circulaba por el bulevar Alameda Zaragoza y realizó una vuelta hacia la izquierda para ingresar al Centro de Justicia Penal. Al efectuar la maniobra, habría invadido el paso de una camioneta Chevrolet Chevy, al asomar el frente de su vehículo más de lo debido.

$!Los autos serían llevados a un corralón en caso de no haber convenio
Los autos serían llevados a un corralón en caso de no haber convenio ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor lesionado.

Las autoridades permanecieron en el lugar a la espera de las compañías aseguradoras, cuyos representantes buscarían llegar a un acuerdo entre los involucrados para determinar la reparación de los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad