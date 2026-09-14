Choque frente al Centro de Justicia Penal en Saltillo y termina lesionado

Un hombre resultó lesionado luego de participar en un accidente vial registrado sobre el bulevar Alameda Zaragoza, a un costado del Centro de Justicia Penal y a unos metros del periférico Luis Echeverría Álvarez. El lesionado fue identificado como Luis Francisc, de 37 años, quien presentó una lesión en la cabeza y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con testigos del accidente, el percance ocurrió cuando Karla Paloma Pérez Sánchez, de 36 años, conducía un automóvil Nissan Sentra.





La conductora circulaba por el bulevar Alameda Zaragoza y realizó una vuelta hacia la izquierda para ingresar al Centro de Justicia Penal. Al efectuar la maniobra, habría invadido el paso de una camioneta Chevrolet Chevy, al asomar el frente de su vehículo más de lo debido.