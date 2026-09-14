Muere tras no sobrevivir a lesiones por impacto contra tráiler en la carretera 57

Jesús participó en un accidente la mañana de ayer domingo en el tramo Puerto México-La Encantada. Circulaba a bordo de un Nissan Tsuru, el cual impactó contra un tráiler mientras circulaba por dicha vía.

Jesús Eduardo “N”, de 31 años, falleció durante la madrugada de este lunes en el Hospital General, donde permanecía internado luego de resultar lesionado en un accidente sobre la carretera libre 57.

Jesús Eduardo quedó prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos de Derramadero, quienes utilizaron el equipo hidráulico.

Tras la liberación, el conductor presentaba múltiples fracturas y otras lesiones de consideración, por lo que, cuando fue extraído del auto, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Sin embargo, pese a la atención que recibió, personal médico alrededor de las 5:00 horas lo declaró sin vida, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos, así también personal pericial y, finalmente, tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento.