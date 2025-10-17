Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió porque un Seat Córdoba circulaba a exceso de velocidad y no frenó, impactando a un Chevrolet Cavalier que colisionó con un Mazda 2
La mañana de este viernes se registró un accidente vial en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, que provocó un fuerte congestionamiento y daños materiales considerables.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas y, según los primeros reportes, fue provocado por el conductor de un Seat Córdoba, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad en dirección a Monterrey.
TE PUEDE INTERESAR: Atropella motociclista a estudiante de secundaria en el centro de Saltillo; acuerdo evita detención
El vehículo impactó por alcance a un Chevrolet Cavalier, que a su vez fue proyectado contra un Mazda 2. Tras la colisión, el Seat subió al camellón central.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; aunque los tres vehículos resultaron con daños considerables, los conductores salieron ilesos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el flujo vehicular, ya que uno de los carriles permaneció bloqueado varios minutos, provocando largas filas de automóviles.