Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial
    El accidente ocurrió a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, generando congestión en ambos sentidos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente ocurrió porque un Seat Córdoba circulaba a exceso de velocidad y no frenó, impactando a un Chevrolet Cavalier que colisionó con un Mazda 2

La mañana de este viernes se registró un accidente vial en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, que provocó un fuerte congestionamiento y daños materiales considerables.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas y, según los primeros reportes, fue provocado por el conductor de un Seat Córdoba, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad en dirección a Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Atropella motociclista a estudiante de secundaria en el centro de Saltillo; acuerdo evita detención

$!Uno de los carriles permaneció bloqueado varios minutos, causando largas filas de vehículos.
Uno de los carriles permaneció bloqueado varios minutos, causando largas filas de vehículos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El vehículo impactó por alcance a un Chevrolet Cavalier, que a su vez fue proyectado contra un Mazda 2. Tras la colisión, el Seat subió al camellón central.

$!El Seat Córdoba impactó por alcance a un Chevrolet Cavalier, proyectándolo contra un Mazda 2.
El Seat Córdoba impactó por alcance a un Chevrolet Cavalier, proyectándolo contra un Mazda 2. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; aunque los tres vehículos resultaron con daños considerables, los conductores salieron ilesos.

$!Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el flujo vehicular, ya que uno de los carriles permaneció bloqueado varios minutos, provocando largas filas de automóviles.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


carretera saltillo-Monterrey

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38