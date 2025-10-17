$!Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial

La mañana de este viernes se registró un accidente vial en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, que provocó un fuerte congestionamiento y daños materiales considerables.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas y, según los primeros reportes, fue provocado por el conductor de un Seat Córdoba, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad en dirección a Monterrey.

