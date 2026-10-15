Choque múltiple provoca caos vial bajo puentes de Valle Dorado

Un choque múltiple registrado la noche de este jueves bajo los puentes vehiculares de la colonia Valle Dorado provocó un severo congestionamiento vial, luego de que tres vehículos se vieran involucrados en un accidente que, pese a lo aparatoso, no dejó personas lesionadas.

El percance ocasionó daños materiales aún sin cuantificar y obligó a la intervención de elementos de Tránsito Municipal para controlar la circulación y evitar mayores complicaciones en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un Ford Fusion blanco, que circulaba en dirección al sur por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, fue señalado como probable responsable del accidente.

Al llegar al paso inferior que conecta con el periférico Luis Echeverría Álvarez, el conductor presuntamente impactó una camioneta Renault Kangoo.

A consecuencia del golpe, la unidad de carga ligera dio medio giro y terminó chocando contra un Nissan Tsuru que también se encontraba en movimiento, lo que provocó la colisión múltiple.

LARGAS FILAS Y VEHÍCULOS AL CORRALÓN

El accidente generó largas filas de automóviles y complicaciones para quienes transitaban por el sector, por lo que fue necesaria la presencia de las autoridades municipales para agilizar el tráfico y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que los involucrados no llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, los agentes procedieron al aseguramiento de las unidades y ordenaron su traslado a un corralón, donde permanecerían mientras se deslindan las responsabilidades.