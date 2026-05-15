Choque por alcance contra camión de tinacos deja daños materiales en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen resultó con el parabrisas destruido y parte de la carrocería dañada tras impactarse por alcance contra un camión que transportaba tinacos, en hechos ocurridos en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre la calle Juan Navarro con dirección de norte a sur.