Choque por alcance contra camión de tinacos deja daños materiales en Saltillo

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    Choque por alcance contra camión de tinacos deja daños materiales en Saltillo
    A pesar de los daños materiales registrados tras el choque por alcance, los conductores involucrados decidieron llegar a un acuerdo y no presentar reclamaciones formales ante las autoridades. MARTÍN ROJAS

El conductor del camión continuó su trayecto tras el impacto, ya que presuntamente no se había dado cuenta del accidente, siendo alcanzado posteriormente por el automovilista

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen resultó con el parabrisas destruido y parte de la carrocería dañada tras impactarse por alcance contra un camión que transportaba tinacos, en hechos ocurridos en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre la calle Juan Navarro con dirección de norte a sur.

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$!Tras el impacto, el conductor del camión continuó avanzando debido a que presuntamente no se había percatado del choque, hasta que fue alcanzado metros adelante por el afectado.
Tras el impacto, el conductor del camión continuó avanzando debido a que presuntamente no se había percatado del choque, hasta que fue alcanzado metros adelante por el afectado. MARTÍN ROJAS

Fue al llegar a la intersección con la calle Novena cuando no se percató de la presencia de la pesada unidad, por lo que terminó impactándose por alcance, resultando con daños al chocar contra una lámina del camión.

Tras lo sucedido, y debido a que el conductor del camión no se percató del percance, continuó su camino hasta que metros más adelante se detuvo, luego de que el conductor afectado lo alcanzara para reclamarle por los daños.

$!Un automóvil Volkswagen Jetta terminó con severos daños en el parabrisas y parte de la carrocería luego de impactarse por alcance contra un camión que transportaba tinacos en la colonia Vista Hermosa.
Un automóvil Volkswagen Jetta terminó con severos daños en el parabrisas y parte de la carrocería luego de impactarse por alcance contra un camión que transportaba tinacos en la colonia Vista Hermosa. MARTÍN ROJAS

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y, tras dialogar ambas partes, decidieron no presentar reclamaciones, haciéndose cada quien responsable de sus propios daños.

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