Queda grave joven motociclista tras brutal choque con razer en el Centro de Saltillo

Un joven motociclista resultó herido de gravedad en un accidente automovilístico ocurrido la noche de este jueves sobre la calzada Emilio Carranza, en Saltillo. Fue identificado como Yahir Antonio ¨N¨, de 18 años, quien fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a la clínica Santa Elena.

El joven conducía una motocicleta color gris y era acompañado por un menor de edad; ambos circulaban de sur a norte. En sentido contrario transitaba un Razer sobre la misma calzada, cuyo conductor, identificado como Gustavo ¨N¨, intentó ingresar al estacionamiento de una plaza comercial. Al realizar la maniobra, presuntamente le quitó el derecho de paso al motociclista, impactando el vehículo contra el costado lateral derecho de la moto. Tras el choque, la motocicleta y sus ocupantes salieron proyectados, resultando Yahir Antonio con lesiones de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia al citado centro médico.

El probable responsable fue detenido por el delito de lesiones culposas y daños, quedando a disposición del agente investigador del Ministerio Público. Asimismo, en el lugar fue detenida una persona que presuntamente se opuso de manera violenta a las autoridades municipales, al considerar que mantenían retenido al menor de edad. Las autoridades le explicaron que, por tratarse de un menor, era necesaria la presencia de sus padres para poder entregarlo.