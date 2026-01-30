Choque por alcance entre tres autos al no guardar distancia en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 30 enero 2026
    Choque por alcance entre tres autos al no guardar distancia en Ramos Arizpe
    El accidente ocurrió la mañana de este viernes, alrededor de las 06:00 horas, en la colonia Villas del Nogalar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los conductores involucrados solicitaron la intervención de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas

Dos choques se registraron la mañana de este viernes, en los que se vieron involucrados tres vehículos, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe con dirección a Monterrey, a la altura de la colonia Villas del Nogalar, en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron para tomar conocimiento y coordinar la vialidad.
Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron para tomar conocimiento y coordinar la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el percance participó un automóvil Kia, conducido por Hugo Israel ¨N¨, de 28 años de edad, el cual impactó a un vehículo Toyota Camry, manejado por Jonathan ¨N¨, de 30 años.

Posteriormente, un tercer vehículo, un Honda HR-V, conducido por Mario Alfredo ¨N¨, de 47 años, también se vio involucrado en el siniestro, derivado de la colisión inicial.

La falta de distancia entre vehículos fue señalada como la causa del percance.
La falta de distancia entre vehículos fue señalada como la causa del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las autoridades, la causa del accidente fue la falta de distancia de seguridad entre las unidades que circulaban sobre el bulevar.

Los conductores involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

