Choque por alcance entre tres autos al no guardar distancia en Ramos Arizpe
Dos choques se registraron la mañana de este viernes, en los que se vieron involucrados tres vehículos, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe con dirección a Monterrey, a la altura de la colonia Villas del Nogalar, en Ramos Arizpe.
El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad.
En el percance participó un automóvil Kia, conducido por Hugo Israel ¨N¨, de 28 años de edad, el cual impactó a un vehículo Toyota Camry, manejado por Jonathan ¨N¨, de 30 años.
Posteriormente, un tercer vehículo, un Honda HR-V, conducido por Mario Alfredo ¨N¨, de 47 años, también se vio involucrado en el siniestro, derivado de la colisión inicial.
De acuerdo con las autoridades, la causa del accidente fue la falta de distancia de seguridad entre las unidades que circulaban sobre el bulevar.
Los conductores involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.