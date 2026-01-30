Choque por alcance entre tres autos al no guardar distancia en Ramos Arizpe

Dos choques se registraron la mañana de este viernes, en los que se vieron involucrados tres vehículos, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe con dirección a Monterrey, a la altura de la colonia Villas del Nogalar, en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad.

