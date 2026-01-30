Se impacta contra vivienda y poste en Saltillo; conductor se da a la fuga
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió en la colonia Nueva Imagen y, tras lo sucedido, familiares acudieron al sitio para dialogar con el propietario del domicilio y acordar la reparación de los daños
El conductor de una camioneta tipo pick up protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este viernes, luego de circular presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Nogal, en dirección de norte a sur, en la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando la unidad se impactó inicialmente contra la pared de un domicilio. Tras el primer choque, el conductor avanzó varios metros y, al llegar a la intersección con la calle San José de los Cerritos, volvió a colisionar, esta vez contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
TE PUEDE INTERESAR: Se impacta tras ser cegado por luz intensa que invadió su carril en Saltillo; presunta patrulla involucrada
Luego del percance, el responsable descendió del vehículo y huyó del lugar, dejando la camioneta abandonada. Vecinos del sector realizaron el reporte correspondiente, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal.
Minutos más tarde, familiares del conductor arribaron al sitio y sostuvieron un diálogo con el propietario del domicilio afectado, con la finalidad de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.
Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se cubran las multas y los cargos correspondientes.