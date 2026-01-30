Se impacta contra vivienda y poste en Saltillo; conductor se da a la fuga

El conductor de una camioneta tipo pick up protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este viernes, luego de circular presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Nogal, en dirección de norte a sur, en la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando la unidad se impactó inicialmente contra la pared de un domicilio. Tras el primer choque, el conductor avanzó varios metros y, al llegar a la intersección con la calle San José de los Cerritos, volvió a colisionar, esta vez contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

