Se impacta contra vivienda y poste en Saltillo; conductor se da a la fuga

Saltillo
/ 30 enero 2026
    Se impacta contra vivienda y poste en Saltillo; conductor se da a la fuga
    La unidad fue abandonada por el conductor, quien huyó del sitio después del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió en la colonia Nueva Imagen y, tras lo sucedido, familiares acudieron al sitio para dialogar con el propietario del domicilio y acordar la reparación de los daños

El conductor de una camioneta tipo pick up protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este viernes, luego de circular presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Nogal, en dirección de norte a sur, en la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando la unidad se impactó inicialmente contra la pared de un domicilio. Tras el primer choque, el conductor avanzó varios metros y, al llegar a la intersección con la calle San José de los Cerritos, volvió a colisionar, esta vez contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

La camioneta tipo pick up terminó con severos daños tras impactarse contra una vivienda en la colonia Nueva Imagen.
La camioneta tipo pick up terminó con severos daños tras impactarse contra una vivienda en la colonia Nueva Imagen. FOTO: MARTÍN ROJAS

Luego del percance, el responsable descendió del vehículo y huyó del lugar, dejando la camioneta abandonada. Vecinos del sector realizaron el reporte correspondiente, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal.

El segundo choque ocurrió contra un poste de concreto de la CFE, en el cruce con San José de los Cerritos.
El segundo choque ocurrió contra un poste de concreto de la CFE, en el cruce con San José de los Cerritos. FOTO: MARTÍN ROJAS

Minutos más tarde, familiares del conductor arribaron al sitio y sostuvieron un diálogo con el propietario del domicilio afectado, con la finalidad de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se cubran las multas y los cargos correspondientes.

