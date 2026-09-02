Choque por alcance provoca caos vial al oriente de Saltillo; no hubo lesionados

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    Choque por alcance provoca caos vial al oriente de Saltillo; no hubo lesionados
    El Nissan Versa terminó impactado contra la parte posterior de una camioneta Dodge RAM sobre el bulevar Fundadores. ULISES MARTÍNEZ

Conductor no respeta su distancia de seguridad, se distrae al volante y choca contra una RAM en Fundadores

Un choque por alcance, luego de que un automovilista no respetó su distancia de seguridad la mañana de este miércoles, movilizó a elementos de la Policía Municipal sobre los carriles centrales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos, al oriente de Saltillo.

El percance ocurrió cuando un Nissan Versa, conducido por Raúl Alejandro “N”, de 41 años, circulaba por dicha vialidad y, por causas que serán determinadas por las autoridades, terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Dodge RAM.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-plantean-vigilancia-y-mejoras-viales-tras-maniobras-de-motociclistas-frente-al-cbtis-97-OD23208413
$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente registrado al oriente de Saltillo.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente registrado al oriente de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta era conducida por Armando “N”, de 61 años, quien se desplazaba por el mismo bulevar cuando recibió el impacto en la parte trasera de su unidad.

Tras la colisión, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores resultó lesionado.

$!Las unidades fueron retiradas de los carriles centrales para evitar mayores afectaciones a la circulación.
Las unidades fueron retiradas de los carriles centrales para evitar mayores afectaciones a la circulación. ULISES MARTÍNEZ

El choque dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de personas a un hospital.

Debido a que las unidades quedaron sobre los carriles centrales, se generó una afectación momentánea a la circulación. Posteriormente, los vehículos fueron orillados para liberar la vialidad y permitir que el tránsito retomara su flujo habitual por el bulevar Fundadores.

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