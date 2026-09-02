Choque por alcance provoca caos vial al oriente de Saltillo; no hubo lesionados

Un choque por alcance, luego de que un automovilista no respetó su distancia de seguridad la mañana de este miércoles, movilizó a elementos de la Policía Municipal sobre los carriles centrales del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos, al oriente de Saltillo. El percance ocurrió cuando un Nissan Versa, conducido por Raúl Alejandro “N”, de 41 años, circulaba por dicha vialidad y, por causas que serán determinadas por las autoridades, terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Dodge RAM.

La camioneta era conducida por Armando “N”, de 61 años, quien se desplazaba por el mismo bulevar cuando recibió el impacto en la parte trasera de su unidad. Tras la colisión, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores resultó lesionado.