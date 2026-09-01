Saltillo: plantean vigilancia y mejoras viales tras maniobras de motociclistas frente al CBTis 97

Un video difundido en redes sociales mostró a dos jóvenes realizando maniobras a exceso de velocidad y sin casco de protección en motocicletas al exterior del CBTis 97, en Saltillo. La situación generó preocupación por los riesgos viales que enfrentan los estudiantes en los alrededores del plantel durante el regreso a clases.

Jessica Calvillo, comerciante y vecina de la zona, señaló que el tránsito irresponsable de vehículos es continuo en el área. “Es muy común que andan los muchachitos, no nada más en las motos, en los carros se andan patinando y las motos las levantan”, declaró la habitante del sector. La comerciante explicó que el problema se intensifica cerca de las 14:00 horas, cuando se registra la salida de los turnos escolares. Calvillo enfatizó la necesidad de contar con mayor vigilancia policiaca en las inmediaciones y aseguró que previamente ha tenido que reportar estas conductas a las autoridades. El director del CBTis 97, Luis Arcadio de la Peña Martínez, confirmó que ya sostuvo una reunión con los padres de los dos estudiantes involucrados. “Atendimos personalmente a los padres de familia de 2 estudiantes que aparecen en el video; los mismos padres han dejado establecido que no se trasladarán sus hijos en motocicleta”, precisó.

De la Peña explicó que el plantel mantiene campañas internas de concientización y prevención vial, con las que, aseguró, han logrado que algunos padres de familia opten por no permitir que sus hijos utilicen motocicletas. Sin embargo, señaló que la escuela requiere del apoyo constante de las corporaciones de seguridad y de las propias familias para reducir los factores de riesgo en la vía pública. “Nosotros como directivos no podemos influir en los contextos familiares que consideramos son algunas de las situaciones que se exponen al ver este tipo de videos”, expuso el director. Añadió que el plantel tampoco tiene injerencia directa sobre las situaciones que ocurren al exterior de sus instalaciones. CAMELLÓN Y SEMÁFORO, ENTRE LAS GESTIONES Para reducir los riesgos viales en el bulevar Óscar Vélez, la directiva gestionó apoyo con la Presidencia Municipal para la construcción de un camellón central y la instalación de un semáforo en las inmediaciones del CBTis 97. “Al parecer nos van a apoyar mucho en la construcción ya del camellón central y un semáforo para que puedan también cuidar aquí el acceso y la salida”, afirmó De la Peña. El director consideró necesaria la intervención debido a las condiciones actuales de la vialidad y a las maniobras que, señaló, se presentan durante las horas de mayor circulación. “Si ustedes observan el bulevar Óscar Vélez no tiene realmente una división y en horas pico podemos observar que dan vuelta en todos lados, no respetan a los peatones”, señaló. De la Peña también se pronunció a favor de establecer una regulación más estricta para la comercialización de motocicletas, al considerar que podría contribuir a prevenir situaciones como las registradas frente al plantel. “Yo creo que sí hay que regularlo, la compraventa de estos vehículos, para evitar este tipo de situaciones”, concluyó.

Temas

Motos Seguridad Escuelas

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

CBTis

