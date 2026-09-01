Tras Segundo Informe, Claudia Sheinbaum visitará Saltillo para compartir resultados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que realizó un balance de los principales resultados de su administración y abordó temas relacionados con la economía, seguridad, programas sociales y la relación bilateral con Estados Unidos. Tras la presentación del informe, la mandataria federal iniciará un recorrido por distintas entidades del país para ampliar ante la ciudadanía los resultados de su gobierno y realizar un ejercicio de rendición de cuentas directamente en los estados.

Como parte de esta gira, Sheinbaum tiene programada una visita a Coahuila el próximo domingo 6 de septiembre, con una actividad en Saltillo. De acuerdo con la agenda difundida, la presidenta estará a las 10:30 horas en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, Nuevo León, para posteriormente trasladarse a Saltillo.

La actividad en la capital de Coahuila está programada para las 13:15 horas en el Auditorio Las Maravillas, donde presentará ante ciudadanos los principales aspectos de su Segundo Informe de Gobierno. Como parte de este recorrido nacional, las conferencias matutinas de la presidenta también se realizarán en las entidades donde se encuentre durante la gira, por lo que estos encuentros se desarrollarán desde los estados visitados en lugar de efectuarse únicamente desde Palacio Nacional.

El despliegue territorial anunciado por la Presidencia de la República busca llevar el balance de la administración federal a diferentes regiones del país, mediante actividades públicas y encuentros con ciudadanos. La visita a Saltillo será una de las primeras actividades de esta gira posterior al informe, en la que la presidenta expondrá los avances de su gobierno y los temas considerados prioritarios para su administración.