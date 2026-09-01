¡Joey Meneses hace historia! El mexicano rompe récord de carreras producidas en Triple A

La nueva marca de Meneses adquiere todavía mayor relevancia por la consistencia que ha mostrado durante el año. De acuerdo con los registros oficiales de MiLB, el mexicano acumula 16 cuadrangulares, 106 producidas y un promedio de .317 , además de un OPS de .862.

Con esta cifra, el sinaloense dejó atrás el récord de 105 impulsadas que Roberto Ramos consiguió en 2019 con los Albuquerque Isotopes , entonces afiliados a los Colorado Rockies. Ramos terminó aquella campaña con .309 de promedio, 30 jonrones y 105 carreras producidas.

Joey Meneses está viviendo una temporada histórica en las Ligas Menores. El bateador mexicano de los Las Vegas Aviators , sucursal Triple A de los Athletics, alcanzó las 106 carreras producidas en 2026 , convirtiéndose en el pelotero nacido en México con más remolcadas en una campaña de este nivel.

UN RÉCORD QUE PARECÍA IMPOSIBLE DE ALCANZAR

Durante seis años, las 105 carreras impulsadas de Roberto Ramos permanecieron como la referencia para los bateadores mexicanos en Triple A. Ahora, Meneses logró superar esa cifra y establecer un nuevo estándar.

El desempeño de Meneses ha sido particularmente importante para los Aviators, donde se ha consolidado como uno de los principales referentes ofensivos. La organización incluso celebró su regreso a las Grandes Ligas en junio, después de una primera mitad de temporada sobresaliente en Triple A.

ENTONCES, ¿QUÉ ESPERAN LAS GRANDES LIGAS?

Lo más llamativo de la historia es que, mientras Meneses continúa haciendo historia en Triple A, sus oportunidades con los Athletics han sido limitadas.

El equipo lo llamó a las Mayores el 21 de junio, pero posteriormente volvió a Las Vegas. También tuvo una segunda oportunidad en julio, aunque nuevamente terminó regresando a Triple A. Los registros oficiales muestran que los Athletics lo designaron para asignación el 18 de julio y que el jugador regresó a los Aviators pocos días después.

En su producción en MLB, el contraste ha sido evidente: 20 turnos al bat, promedio de .150 y dos carreras impulsadas, de acuerdo con los registros de MiLB.

El problema, entonces, no parece estar en su capacidad para producir en Triple A. Meneses ha respondido cada vez que ha tenido que regresar a Las Vegas y ahora acaba de escribir su nombre en los libros de récords.

A sus 34 años, el sinaloense continúa demostrando que su bate todavía puede marcar diferencias. Su récord de 106 carreras producidas no solamente representa un logro personal, sino también un nuevo referente para los peloteros mexicanos que buscan abrirse camino en el beisbol profesional estadounidense.

Meneses ya tuvo una destacada etapa en MLB y ahora enfrenta una situación paradójica: domina en Triple A, pero no consigue establecerse de manera permanente en las Grandes Ligas.

Mientras los Athletics toman una decisión sobre su futuro, el mexicano seguirá haciendo lo que mejor sabe: batear.