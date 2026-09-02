Coahuila: elecciones 2027

Los gritos opositores no han hecho mella en el caparazón morenista. Olvidaron su responsabilidad en el ascenso de AMLO en 2018 porque, aliados con las élites económicas, facilitaron el abandono de sectores marginados que, indignados y desesperanzados, abrazaron –en un país de caudillos– al primer mesías que encontraron a la vuelta de la esquina.

Coahuila observa desde una loma semidesértica de baja altura, que representa al 2.45 por ciento del electorado nacional, la resistencia de Morena al desgaste de sus escándalos desde 2018. A pesar de ello, el partido guinda se perfila como favorito de 2027 para ganar gran parte de las 17 gubernaturas en disputa y una mayoría absoluta, no calificada, en el Congreso de la Unión.

Ante un Morena arraigado y una oposición incapaz de imaginar un proyecto alternativo de nación, surge la pregunta: ¿qué debe hacer Coahuila para blindarse, ganar la mayoría de las diputaciones federales y conquistar los 38 municipios del estado?

Estrategia 1: Convertir fortalezas en resultados. La entidad no puede limitarse a su defensa. Debe transformar su fortaleza local en un modelo comprobable de eficacia y eficiencia, proteger su relación con el Gobierno Federal y competir municipio por municipio. La narrativa es: ¿quién puede administrar mejor y defender los intereses de Coahuila que el PRI estatal?

Estrategia 2: Territorializar la competencia. La confrontación no debe centrarse en Morena ni en la aprobación de Claudia Sheinbaum, sino en problemas municipales: seguridad, agua, empleo, movilidad, imagen urbana, servicios y finanzas. Esta fórmula permitiría replicar el éxito de 2026, cuando la coalición PRI-UDC obtuvo entre el 51 y el 55 por ciento de los votos. Aunque ese triunfo no garantiza automáticamente la victoria en 2027.

Estrategia 3: Cooperar sin subordinación. La colaboración con la Federación será indispensable en seguridad, infraestructura, agua, energía, nearshoring e incluso el indeseable fracking. Coahuila deberá defender presupuesto y participaciones con datos y negociación, separando la relación institucional de la competencia partidista para impedir que Morena convierta la elección en una confrontación entre Sheinbaum y el PRI.

Estrategia 4: Consolidar la seguridad como activo ciudadano. Los resultados deben sustentarse en estadísticas confiables sobre homicidios, robos, extorsiones, desapariciones, respuesta policial y percepción de inseguridad. Conviene que un organismo ciudadano independiente valide las cifras para darles credibilidad y evitar que parezcan propaganda.

Estrategia 5: Clasificar los municipios por competitividad. Se deben consolidar aquellos con ventajas superiores a 15 puntos; reforzar los que tengan diferencias menores de 10; recuperar los gobernados por Morena, especialmente Piedras Negras, y ampliar la presencia priista en zonas urbanas jóvenes. La atención debe concentrarse en Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña por su peso demográfico, industrial y simbólico.

Estrategia 6: Seleccionar candidatos con rigor. Capacidad, competitividad y arraigo social deben imponerse a los amiguismos y cuotas partidistas. El triunfo de 2026 no debe generar complacencia: un mal candidato puede dilapidar la ventaja del gobierno estatal.

Estrategia 7: Atraer liderazgos de otros partidos. El PRI debe sumar a panistas de verdadera trayectoria como Gerardo Aguado, Guillermo Anaya, Jesús de León, Sergio Lara, Marcelo Torres, Carlos Orta, Mario Dávila y Alfredo Paredes. La misma estrategia podría aplicarse a morenistas inconformes con la debacle ideológica de su partido.