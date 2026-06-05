Ciencia de la Universidad Autónoma de Coahuila alcanza hito mundial con registro de innovadora enzima

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Saltillo
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    Ciencia de la Universidad Autónoma de Coahuila alcanza hito mundial con registro de innovadora enzima
    Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas recibieron un reconocimiento por el registro internacional de una nueva enzima. CORTESÍA

Descubrimiento desarrollado durante dos décadas abre posibilidades en salud, nutrición y biotecnología

Tras más de 20 años de investigación, formación de especialistas y generación de conocimiento científico, investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila alcanzaron un logro de relevancia internacional al obtener el registro oficial de la enzima EC 3.1.1.124 Elagitanin acil hidrolasa ante la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB), organismo responsable de catalogar las moléculas fundamentales para la vida.

La institución reconoció a las y los científicos que participaron en este proyecto, así como a colaboradores nacionales e internacionales que contribuyeron a consolidar una investigación que hoy coloca a la ciencia desarrollada en Coahuila en los escenarios más importantes del mundo.

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Durante la ceremonia, el líder del Grupo de Investigación en Bioprocesos, Cristóbal Noé Aguilar González, destacó que el registro representa la culminación de más de dos décadas de trabajo continuo, caracterizado por procesos experimentales complejos, validaciones científicas y una intensa labor académica.

Explicó que la aprobación por parte del comité internacional de la IUBMB, concretada a finales de 2025, constituye un reconocimiento de alto nivel a la calidad de la investigación realizada por la Universidad Autónoma de Coahuila y a la capacidad de sus especialistas para generar conocimiento con impacto global.

$!El logro fue avalado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, organismo de referencia mundial.
El logro fue avalado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, organismo de referencia mundial. CORTESÍA

DEL LABORATORIO A POSIBLES APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Además de su valor científico, la nueva enzima presenta un importante potencial de aplicación en distintos sectores. De acuerdo con los investigadores, podría utilizarse en la industria alimentaria y, particularmente, en el desarrollo de productos con fines farmacéuticos.

Entre las líneas de estudio más prometedoras se encuentra su posible uso como suplemento natural para fortalecer tratamientos relacionados con el virus del papiloma humano, el herpes y pacientes con inmunodeficiencias, abriendo nuevas oportunidades para futuras investigaciones biomédicas.

Aguilar González destacó que este avance no solo representa el descubrimiento de una nueva molécula, sino también el resultado de un amplio proceso de formación académica que permitió la preparación de más de 20 recursos humanos especializados, la realización de más de 20 tesis de investigación y la publicación de más de 35 artículos científicos.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Leopoldo Ríos González, señaló que el logro refleja años de perseverancia, rigor metodológico y compromiso con la generación de conocimiento.

$!El proyecto requirió más de 20 años de trabajo científico, formación de especialistas y colaboración académica, explicó Cristóbal Noé Aguilar.
El proyecto requirió más de 20 años de trabajo científico, formación de especialistas y colaboración académica, explicó Cristóbal Noé Aguilar. CORTESÍA

“Celebramos el fruto de innumerables horas de trabajo, análisis, experimentación y colaboración académica. Este resultado demuestra que la investigación científica tiene la capacidad de transformar realidades y aportar soluciones a problemas complejos”, expresó.

El registro internacional de la enzima fue posible gracias al trabajo conjunto de un amplio equipo multidisciplinario integrado por investigadores, docentes, estudiantes y colaboradores de diversas instituciones, consolidando uno de los proyectos científicos más relevantes surgidos desde la Universidad Autónoma de Coahuila en los últimos años.

Con este reconocimiento internacional, la máxima casa de estudios fortalece su presencia en la investigación de frontera y reafirma su contribución al desarrollo científico y tecnológico del país.

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